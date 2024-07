Estos son los aseos a los que podrás ir de forma gratuita si vas a visitar Sevilla

Visitar ciudades, especialmente en verano, cuando se beben más líquidos y las horas de luz son mayores, es sinónimo de tener que hacer alguna parada, en algunos momentos del día, para poder ir al baño. Sin embargo, no todos los lugares cuentan con aseos públicos o incluso privados pero que no sean de pago en los que se pueda entrar.

Cuando sucede esto, la opción más rápida es acudir a algún establecimiento hostelero para usar sus WC, aunque posiblemente sea obligatorio consumir para ello.

Sevilla tiene la particularidad de ser una ciudad cercana y amable donde no siempre hay que ser cliente para usar el baño, pero para quienes prefieran no contemplar esta opción deben saber que a lo largo y ancho de la capital hay numerosas posibilidades para acudir a un baño (público o privado) que no implican ningun coste. La mayoría de ellos cuentan con baños masculinos y femeninos. Desde Vivir en Sevilla te hablamos de algunas de ellas:

Baños de la Universidad

La Universidad de Sevilla es pública y cuenta con varios campus repartidos por toda la ciudad. Uno de los más céntricos es el que se ubica en la calle San Fernando y que se encuentra en la antigua Tabacalera, conformando en la actualidad el Rectorado de la Universidad. Este edificio no solo es interesante porque tiene baños públicos sino por su belleza e historia y al tratarse de un centro universitario es de acceso completamente libre. Hay otro campus en Viapol, en los diferentes edificios de la Universida de Sevilla, en la zona de Reina Mercedes, en la Cartuja (Facultad de Ingenieros y de Comunicación), e incluso en la zona de Los Remedios, donde se encuentra la Escuela Politécnica.

Hay otros edificios pertenecientes a la Universidad de Sevilla, como el CICUS, en los que también se puede entrar tranquilamente y usar sus baños.

En algunos edificios de la universidad es posible encontrar baños mixtos, con la intención de ser inclusivos para todas las identidades, así como habilitados para personas con discapacidad.

Centros Comerciales

En cualquier centro comercial repartido por la ciudad, es decir, el de Nervión, Los Arcos, Torre Sevilla, Lagoh... es posible hacer uso de sus baños sin coste alguno. Por lo general en los centros comerciales encontrarás baños masculinos y femeninos así como algunos habilitados para personas con discapacidad y también otros que cuentan con cambiadores y salas de lactancia.

Sucede lo mismo con los baños de los grandes almacenes de El Corte Inglés, que tienen baños en muchas de sus plantas tanto masculinos como femeninos. También cuentan con cambiadores y opciones para personas con discapacidad. Los más céntricos son los de El Corte Inglés de la plaza del Duque, el de la Gavidia y el de Magdalena.

Centros sanitarios

Aunque no se suelan tener presentes, tanto en los hispitales como en los centros sanitarios de los diferentes barrios es posible hacer uso de los baños públicos que hay en su interior. Estos están separados por género (masculino y femenino) y también cuentan con baños habilitados para personas con discapacidad.

Aparcamientos y mercados

En algunos aparcamientos privados del centro de la ciudad hay baños que están siempre abiertos independientemente de si se hace uso del parking o no. En estos casos y debido al tamaño, que suele ser más reducido, es posible que solo se encuentre un baño único para todas las personas. En la Plaza de la Concordia puede usar los del estacionamiento de la empresa Saba, vinculados al Corte Inglés del Duque. El Mercado de la Encarnación cuenta con servicios en el sector más próximo a José Gestoso. El Mercado del Arenal tiene urinarios entrando por Pastor y Landero a la derecha. Y los del Mercado de Triana, entrando por el Altozano a la derecha.

Otros edificios

Existen otros edificios, como los museos y algunos centros culturales, en los que es posible hacer uso del baño sin coste alguno. Esto sucede en La Casa de la Provincia o en el Ateneo, aunque lo mejor en estos casos es preguntar si se puede hacer uso de los baños antes de entrar. Sucede lo mismo en la Biblioteca Pública de Sevilla, ubicada junto al Costurero de la Reina.