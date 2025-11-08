El Ayuntamiento firma con la Fundación Tres Culturas un convenio para 'Sevilla, Tierra de Diversidad'

El Ayuntamiento de Sevilla ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo para desarrollar el proyecto "Sevilla, Tierra de Diversidad", un programa anual de actividades culturales y educativas orientado a promover la convivencia intercultural.

Así, el delegado de Asociaciones, José Luis García, ha subrayado que "con este convenio, destinamos 40.000 euros para impulsar el compromiso de Sevilla con los valores del diálogo, la tolerancia y el respeto. Lo hacemos con una agenda de calidad, descentralizada por barrios y pensada para que nuestros niños y jóvenes crezcan en una Sevilla más abierta y diversa".

Entre las acciones previstas se incluyen: el III Festival "Sevilla, Tierra de Diversidad" el programa educativo "Pasaporte a la Interculturalidad" para centros escolares, o el ciclo musical itinerante "Sonidos de Sevilla: un viaje por la diversidad". "Sevilla ha sido históricamente un puente de culturas; con este convenio damos un paso más para que esa identidad se viva hoy en nuestros barrios, con iniciativas que aúnen arte, educación, deporte y participación social", ha concluido el delegado.