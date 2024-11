La ‘Brújula’ de la búsqueda de María Tapia

La nueva exposición organizada por la Sala Patricio tiene como protagonista la obra más personal de María Tapia. La artista ha explicado que Brújula, que es como ha titulado la muestra, "empezó siendo un trabajo de investigación que todavía está en proceso. La primera vez que tomé consciencia de lo que quería hacer con toda esta información y patrimonio, fue en diciembre de 2022. Puede que la tuviera desde bastante antes, pero hasta entonces, no le había prestado la atención que se merecía".

De este modo, la exposición que se puede visitar hasta el 9 de diciembre es su interpretación pictórica “de algunos de los recuerdos, historias, documentos y cuadros de mi familia que han llegado hasta mí y que recibo con total responsabilidad”.

Esta brújula es un proceso de búsqueda personal, espiritual y artística. "Empecé buscando en mis raíces relacionadas con la pintura y, aunque mis padres y mis abuelos también pintan, he seguido el orden generacional y estoy realizando un inventario de obras de mi bisabuelo el pintor Enrique Muñoz Vega (1871-1943)".

Exposición de María Tapia en la Sala Patricio_Art / José Ángel García

Este pintor desarrolló su actividad artística y docente en Granada, Algeciras y Sevilla donde impartió clases de dibujo y pintura en la antigua Escuela de Artes y Oficios situada en la calle Zaragoza. "Tengo la suerte de tener mucha obra de él, pero todavía me quedan algunas por localizar como el Cartel original que pintó para el Corpus de Granada de 1900 y que obtuvo un premio en el concurso artístico de aquél año".

Para esta exposición ha hecho una interpretación de ese cartel. “En mi obra, la cartelería ocupa un lugar importante. Sobre el cartel original, la única información que tengo es una reproducción en una revista que localicé en la hemeroteca del Museo Casa de los Tiros de Granada, de la que conservo también un ejemplar en la colección particular de mi familia. No conozco el cromatismo ni sus dimensiones. Tampoco sé si se conserva a día de hoy, puesto que hasta ahora, no me consta en los museos y anticuarios a los que he podido acceder”.

Esta búsqueda es la razón que la ha llevado a pintarlo y a compartirlo con todo el mundo, ampliando el radio de búsqueda aquí en Sevilla también. He pintado trabajando con el objeto encontrado y el patrimonio artístico familiar. "Cada descubrimiento me ha llenado de ilusión y me ha hecho conectar con mi niña interior".

María Tapia es la cuarta generación de pintores de su familia y esta es su cuarta exposición individual, donde el texto y la tipografía han sido fundamentales para algunas composiciones inspiradas en mapas, códices y cartas, además de la cartelería.

“Mi infancia se desarrolló viendo obras de mi bisabuelo, abuelos y mis padres que nos llevaban a museos, nos hablaban de arte y de quienes aprendí a respetar y amar esta profesión.Pintar es una de las formas de manifestar todo el agradecimiento que siento hacia ellos porque, sin duda, son mi guía y ejemplo a seguir”, explicó.