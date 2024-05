Burger de jarabe Dalsi, la nueva creación de Monkey Food

La hamburguesería sevillana Monkey Food, famosa en la capital por sus extravagantes creaciones y por haber participado en varios concursos para dar con la mejor burger de España (de hecho ganó el puesto a la mejor hamburguesa de Sevilla) acaba de lanzar su última creación del mes y en esta ocasión no ha dejado indiferente a nadie: la burger de Dalsi.

Con su nueva apuesta, a la que han apodado "La Daisy", desde Monkey Food han querido recrear el sabor del jarabe infantil Dalsi, con sabor a naranja y que se receta a los más pequeños cuando tienen fiebre.

Si bien el aspecto es tradicional, el toque final se lo da la jeringuilla pinchada en mitad de la hamburguesa que está rellena de una salsa con un aspecto similar al del clásico ibuprofeno para niños.

Sus ingredientes

Esta particular hamburguesa lleva dos filetes (patties) de carne de vaca madurada durante 45 días, bacon de black angus, queso cheddar blanco ahumado, pomada de bacon al queso con toques crujientes de kikos sabor barbacoa y unos suaves toques de Dalsi (la salsa en forma de sirope que recrea el sabor del jarabe pero que no lleva nada de medicamento).

Sobre todos sus ingredientes resaltan el sabor del queso cheddar con un toque de naranja, que es el que le proporciona dicha salsa. Sin embargo este sabor es muy sutil, algo que se ha hecho intencionadamente para que la burger sea del gusto de la mayoría de personas que la prueben.

Precio y disponibilidad

La hamburguesa Dalsi estará disponible desde hoy, 22 de mayo, en todos los locales de esta famosa hamburguesería (Santa Justa, Dos Hermanas y Viapol). El precio que tendrá será de 14,95 euros pero se le pueden añadir patatas como acompañamiento por 1,50 euros más.

Además también se podrá degustar durante la celebración del concurso The Champions Burger que tendrá lugar en el estadio de fútbol Ramón Sánchez Pizjuán del 30 de mayo al 9 de junio. En este caso la entrada al recinto serán de 5 euros con consumición incluída. Los socios del Sevilla FC podrán entrar de forma gratuita. En la competición se podrá decidir si esta propuesta de Monkey Food llega a ser la mejor de España.