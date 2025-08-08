Caixabank reconoce a la Fundación MAS por sus más de 10 años de compromiso con la vacunación infantil en África

CaixaBank ha reconocido a Fundación MAS por sus más de 10 años de compromiso con la Alianza para la Vacunación Infantil, una iniciativa pionera de responsabilidad social corporativa que ha contribuido a vacunar a millones de niños en países africanos contra enfermedades prevenibles. Fundación MAS se sumó en 2012 a esta causa solidaria que ha sido apoyada por más de 5.500 empresas a lo largo de los últimos años.

El acto de entrega del reconocimiento ha tenido lugar en la sede de Fundación MAS en Sevilla, el Centro de Actividades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En representación de CaixaBank han asistido Guillermo Martín Rodríguez, director comercial de Empresas en Andalucía Occidental y David Núñez de Castro, director del Centro de Empresas Sevilla-Centro. Por parte de Fundación MAS, recogieron la distinción Julio Martín González, vicepresidente, y Luis Miguel Pons Moriche, director de la Fundación.

Durante el encuentro, se puso en valor el impacto colectivo de esta alianza, que lleva más de 18 años promoviendo el acceso a vacunas en países en vías de desarrollo. Gracias a la fórmula de financiación matching fund, por cada euro donado, la Fundación ”la Caixa” aporta otro euro y la Fundación Gates añade dos euros más, multiplicando por cuatro el impacto de cada contribución.

La Alianza ha conseguido inmunizar a más de 11 millones de niños en países como Mozambique, Etiopía, Honduras, Nicaragua o Tanzania, principalmente contra la neumonía, una de las principales causas de mortalidad infantil en el mundo.

Una alianza pionera

Gavi, the Vaccine Alliance es una alianza público-privada que une a países en vías de desarrollo con los donantes, incluidos los Gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial, la industria de la vacunación, agencias técnicas, la sociedad civil, la Fundación Gates, y otros socios del sector privado, entre los que se encuentra la Fundación ”la Caixa” como fundación líder en España.

Desde sus inicios en el 2000, en su misión ha sido la de salvar vidas, reducir la pobreza y proteger al mundo contra la amenaza de epidemias y pandemias. Para ello, ha ayudado a vacunar a más de mil millones de niños en 78 países hasta finales de 2023.

Lo particular de la Alianza para la Vacunación Infantil de la Fundación ”la Caixa” es la implicación de los clientes de CaixaBank, tanto empresas como particulares, en un proyecto de responsabilidad social corporativa pionero en Europa. La Alianza para la Vacunación Infantil cuenta con el compromiso de los equipos de CaixaBank Empresas y CaixaBank Banca Privada, así como de toda su red de oficinas, claves para la difusión y la recaudación de fondos.

Con este objetivo, CaixaBank Empresas realiza una intensa labor de sensibilización entre sus clientes, a quienes ofrece la oportunidad de contribuir al acceso y la calidad de las vacunas en los países en desarrollo como una acción de responsabilidad social que les permite devolver a la sociedad parte de lo que han recibido de ella. Por su parte, CaixaBank Banca Privada promueve el apoyo a Gavi, the Vaccine Alliance, en el marco de su Proyecto de Valor Social, que apoya e incentiva las inquietudes filantrópicas de sus clientes.

CaixaBank, entidad de referencia para las empresas

CaixaBank es la entidad de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 214 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.300 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y pymes, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

Fundación MAS, 16 años de compromiso social

Creada por Grupo MAS en 2009 el principal objetivo de Fundación MAS es mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad sumando recursos, programas y colaboradores para conseguir diversas acciones. Fundación MAS pone el foco en apoyar a los colectivos más vulnerables de Andalucía y Extremadura para impulsar empleabilidad en los jóvenes, cubrir las necesidades de alimentación de familias desfavorecidas, fomentar hábitos de vida saludable en la sociedad y el voluntariado corporativo de MAS Solidario. Los valores y principios que inspiran a Fundación MAS están alineados con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En 2023 inaugura el Centro ODS, actual Sede de la Fundación, desde la que da continuidad a sus programas e impulsa nuevas actividades y alianzas para alcanzar los 17 ODS.