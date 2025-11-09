Cáritas Diocesana de Sevilla celebra su XXIX Escuela de Otoño en Pilas con más de 450 participantes

Este fin de semana, Cáritas Diocesana de Sevilla ha celebrado en Pilas la vigesimonovena edición de su Escuela de Otoño, bajo el lema Mientras haya personas, hay esperanza, en sintonía con el Jubileo de la Esperanza convocado por el papa Francisco. El encuentro ha reunido a más de 450 personas vinculadas a la institución: voluntariado, sacerdotes, colaboradores y personal técnico, en un espacio de formación, reflexión y celebración comunitaria.

La jornada del viernes comenzó con la intervención de Miguel Ángel Carbajo, director de Cáritas Diocesana, quien agradeció la entrega y compromiso de los asistentes: “Gracias por vuestra pasión, por vuestra fidelidad discreta y silenciosa… por sembrar esperanza en el corazón de las personas que más la necesitan”.

A continuación, el obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, ofreció una ponencia centrada en la esperanza como vínculo de caridad. Alertó sobre los riesgos de la despersonalización —el escepticismo, la alienación y la dictadura del capricho— y animó a contrarrestarlos desde la fe, la libertad y el amor desinteresado: “La esperanza no es dar soluciones, sino vivir como amigos… Mientras haya personas que se toman en serio nuestro destino y que construyen juntas su historia, entonces siempre habrá esperanza.”

El sábado por la mañana, Ana Abril, coordinadora del área de Incidencia Política de Cáritas Española, invitó a asumir la responsabilidad comunitaria frente al sufrimiento de tantas personas, partiendo de la dignidad como principio irrenunciable y poniendo el foco en la implicación, la visibilización, la movilización y el empoderamiento como claves para denunciar los derechos vulnerados de las personas acompañadas por la institución, muchas veces invisibles a los ojos de la política.

La Escuela de Otoño continuó con espacios de reflexión en grupo y talleres, donde mayores, migrantes, personas sin hogar o desempleadas, todas ellas participantes en los distintos recursos de Cáritas, además de una familia acogida por una Cáritas parroquial, compartieron sus testimonios de vida, sus dificultades y sus motivos de esperanza. Una experiencia que permitió aterrizar en la realidad concreta de cada uno y contemplar como el acompañamiento y la promoción generan caminos de esperanza, de cambio.

Más allá de los contenidos formativos, el valor de esta Escuela reside también en el cuidado integral de los agentes, ofreciendo espacios para actualizar su mirada y su acción, pero también para cultivar el cuidado espiritual y fraterno que nace de la vida compartida. Una experiencia que fortalece el vínculo comunitario y renueva el sentido profundo de la misión.

El encuentro concluyó con la celebración de la eucaristía, presidida por Salvador Diánez Navarro, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Sevilla, poniendo el broche de comunión y envío.

Cáritas Diocesana de Sevilla acompañó el pasado año a más de 12.000 familias en situación de vulnerabilidad, gracias a la labor de 2.500 personas voluntarias en 250 Cáritas parroquiales y cuatro centros especializados, el trabajo de 90 técnicos y la solidaridad de socios, donantes y colaboradores.