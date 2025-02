La chirigota de Écija cierra su COAC 2025 con un buen pase pero se queda a las puertas de la Gran Final

La chirigota de Écija de los hermanos Castro apuró sus opciones de estar en la Gran Final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) 2025 con un buen pase en el que sobresalió sobre todo el refresco en las partes fijas, el segundo pasodoble y el primer cuplé. Al cielo con él cerró un gran concurso que la consagra como una de las chirigotas a tener en cuenta en la modalidad, demostrando que los caníbales de Me como tu cara no fue flor de un Carnaval y acabando quinta, en el corte de acceso a la final con 501, 49 puntos.

Y es que la chirigota astigitana ha dado cuenta a lo largo de sus tres pases que vive más allá de su puesta en escena, 15 "tíos" encerrados en un ascensor que con "los del espejo" son 30, aunque su original idea sea su principal fuerte. A pesar de los nervios de cantar en su segunda semifinal consecutiva, que se notaron bastante hasta bien entrada la actuación, el grupo de los hermanos Castro supo reponerse y acabar el pase por todo lo alto introduciendo incluso alguna cuarteta nueva en el popurrí y un cameo muy aplaudido por el público del Falla.

Alguna novedad en la presentación, como el cigarro de la chirigota de Los calaíta para bajar la "ansiedad" con un "Es copiado, ¡eh!!. Cal y arena en los pasodobles. El primero algo visto y concursero encajando a las chirigotas que se quedaron en el corte de cuartos para rematar que ellos se parten "la garganta" en semifinales por sus "compañeros". Mucho mejor el segundo aprovechando el tipo al comparar una depresión con un encierro en un ascensor a oscuras. "Encerrado llevo tanto tiempo que la salida ya no la veo (...) ya he tocado el botón de la alarma, sólo queda no perder la calma, aguantarme y esperar". Tienen "miedo a caer al vacío" y les "agota el aire", por eso reivindican que "la salud mental es un problema que abordar y se trata con desprecio y con recelo, que en España no hay ayudas suficientes y se deja que el paciente se estrelle en el suelo". Suben en los cuplés, sobre todo el primero, a su Nissan Vanette camperizada y los problemas con su novia para disfrutarla, ya que ella es "muy delicada para cagar de noche en una fiambrera". Rematan que "Jesús Calleja se ha camperizado un cohete". El segundo, mejor en desarrollo, que remate sobre la estancia de Leonor en Cádiz, a la que una señora acaba haciéndole una reverencia pero resulta que era la "rumana".

Un popurrí cargado de pamplinas sobre sus vecinos sigue siendo su mejor pieza, que incluso renuevan con el "Ojú, ojú ya llega al estribillo" de las publicidades en las retransmisiones de Onda Cádiz online, y la cuarteta del vecino yihadista que se inmola sin querer al planchar un chaleco bomba y que finalizan con un cameo del cuartetero Carlos Meni de bombero al rescate, al que la pieza que le falta le llega el viernes, aunque no podrá ser. Al cielo con ellos de nuevo en la calle.