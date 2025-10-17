Circo gratuito a pie de calle en Los Remedios: acrobacias, magia y animación para todos los públicos

Este viernes, 17 de octubre, el barrio de Los Remedios se convertirá en el escenario del ciclo Circo por Barrios, una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla a través del distrito de Los Remedios que busca acercar esta forma de expresión artística y cultural a todos los vecinos y vecinas de Sevilla a través de funciones de espectáculos de acrobacia y animación a distintos espacios públicos de la ciudad de manera completamente gratuita y a pie de calle.

Energía, humor, desafío a la gravedad, música y danza, malabares… Estos son algunos de los ingredientes que componen el Ciclo de Circo por Barrios 2025, que en esta ocasión se traslada hasta este barrio sevillano tras el éxito de la semana pasada, que tuvo lugar en los distritos de la Macarena y de Triana durante todo el fin de semana.

Circo en Los Remedios

El ciclo Circo por Barrios tendrá lugar, en esta ocasión, el viernes, 17 de octubre, en la calle Asunción, número 21, en el barrio de Los Remedios. La actuación dará comienzo a las 18:30 horas y en ella se podrá disfrutar de acrobacias, animaciones circenses y mucha diversión de la mano de la compañía De tal Palo. En esta ocasión el espectáculo recibe el nombre de "El gran circo del saxofón y clarinete” y en él se incluirán espectáculos de magia. Este evento es completamente gratuito y está dirigido a todos los miembros de la familia.

Circo por Barrios es una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla, promovida principalmente desde el Área de Juventud, Ciencia y Universidades y Cooperación al Desarrollo, que acerca espectáculos de circo, animación y acrobacia a espacios públicos de los distintos distritos de la ciudad. El objetivo que se persigue con esta idea es aproximar la cultura, el ocio saludable y la expresión artística a barrios que normalmente no son centros culturales tradicionales, de modo que los vecinos y vecinas de estos lugares más periféricos puedan disfrutar de espectáculos gratuitos sin necesidad de desplazarse al casco histórico de la ciudad.

La iniciativa destaca, especialmente, por ser de acceso libre y gratuito, algo que favorece la inclusión social, por ubicarse en barrios más alejados del centro histórico de la capital, de manera que se alimente la vida de los mismos (Macarena, Triana, Norte, Este-Alcosa-Torreblanca, Sur, Bellavista-La Palmera, Cerro-Amate, etc.), y por tener una amplia variedad artística, ya que los espectáculos abarcan animación callejera, payasos, malabares, acrobacias, música y humor con compañías diversas, nacionales o locales.

Estos ciclos suelen organizarse durante varios días o semanas, con programación en distintos puntos para generar presencia constante. También sirve como estrategia de ocio para jóvenes, de dinamización de los espacios públicos y de refuerzo del tejido cultural local.

El circo moderno ha evolucionado más allá del entretenimiento tradicional: es una herramienta educativa y social que fomenta la inclusión y la participación comunitaria. Talleres, espectáculos y actividades circenses pueden servir para fortalecer la cohesión social, brindar oportunidades a jóvenes en riesgo y promover la expresión artística en contextos donde escasean las alternativas culturales.