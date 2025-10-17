La popular serie The Walking Dead estrena su capítulo rodado en Sevilla: cuándo y cómo verlo

El pasado mes de febrero el elenco de la popular serie The Walking Dead: Daryl Dixon se dejaba ver por algunas calles del centro de Sevilla durante el rodaje de la tercera temporada, que ha encontrado varias localizaciones en la región de Andalucía tales como el Alcázar de Sevilla o el barrio del Albaicín, en Granada.

En esta nueva entrega, Daryl y Carol continúan su recorrido por tierras españolas de condiciones adversas y en constante cambio, siendo testigos de los diversos efectos del apocalipsis de los caminantes y enfrentándose a dilemas personales que marcarán su viaje de regreso a América. Estas localizaciones muestran la riqueza y diversidad de escenarios que convierten a España en un paisaje único para el universo de The Walking Dead. En total, la producción recorrió ocho comunidades autónomas, 22 municipios y 38 localizaciones a lo largo de 10 meses de grabación.

La tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon está protagonizada por Norman Reedus y Melissa McBride, junto a un elenco internacional y español en el que destacan Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Alexandra Masangkay, Hugo Arbués y Candela Saitta, entre muchos otros.

¿Cuándo podrá verse el episodio?

Diez meses después la productora ha dado a conocer que será en el último capítulo, titulado Solaz de Mar, en el que se puedan apreciar estos espacios que resultan tan familiares y que se estrenará el próximo lunes, 20 de octubre, en exclusiva en AMC+. En esta entrega final, Daryl, interpretado por el actor Norman Reedus y Paz (Alexandra Masangkay) se aproximan al Alcázar, mientras Carol, quien en la vida real es Melissa McBride, regresa a Solaz con una misión propia.

En este episodio las alianzas se ponen a prueba y los protagonistas se enfrentan a sus límites en la lucha por proteger a las personas que les importan. La entrega culmina el recorrido de esta temporada con un espectacular cierre rodado en Andalucía, donde destacan las escenas filmadas en Granada, con su emblemático barrio del Albaicín, y en el Real Alcázar de Sevilla, uno de los escenarios históricos más reconocibles del país. Durante su estancia en la hispalense también rodaron en localizaciones como el Parque de María Luisa, la Casa Pilatos o el palacio del Marqués de la Montilla. El episodio así como los capítulos anteriores pueden verse a través de AMC+, disponible en España en las plataformas Vodafone TV, Prime Video y Apple TV.