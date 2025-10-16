Tatuajes benéficos a 40 euros en apoyo al pequeño Álvaro, afectado por una enfermedad rara con muy pocos casos en el mundo

El próximo sábado, 18 de octubre, desde las 10:00 y las 20:00 horas, una treintena de tatuadores y tatuadores estarán haciendo tatuajes pequeños a un precio simbólico de 40 euros en el municipio de Dos Hermanas. El objetivo de esta iniciativa es poder recaudar fondos para la investigación de la enfermedad de Álvaro Arquero, un niño sevillano que sufre una enfermedad rara de la que solo se han cuantificado siete casos en España y cuarenta en todo el mundo.

En qué consiste

El evento para hacerse un mini tatuaje y recaudar fondos tendrá lugar en Dos Hermanas, en el edificio de Gestión y Servicios Generales de la Ciudad del Conocimiento, en Entrenúcleos, el sábado 18 de octubre desde las 10:00 y hasta las 20:00 horas.

Los tatuajes realizados tendrán un tamaño máximo de 5 centímetros y tendrán que realizarse exclusivamente con tinta negra. En el caso de que fuera necesario hacer un repaso una vez que el tatuaje se haya curado, este no estaría incluido en el precio, por lo que es aconsejable cuidarlo bien en todo el proceso de cicatrización y preguntar a los tatuadores cuál es el coste adicional en caso de repaso.

Todo el dinero recaudado irá destinado, de manera íntegra, a La sonrisa más bonita del mundo, cuenta creada para dar a conocer el caso del pequeño Álvaro y luchar porque se investigue la enfermedad rara que padece. Se trata del segundo evento que se hace de este tipo. El primero tuvo lugar el año pasado y fue todo un éxito, con una recaudación económica de 10.557 euros, cifra que se espera superar en esta ocasión.

Tatuadores y tatuadoras que habrá en el evento

Durante la jornada del 18 de octubre habrá más de 30 tatuadores y tatuadoras que trabajarán a destajo desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, de manera ininterrumpida. La lista de todos ellos es la siguiente:

@mimenez

@gilipollink

@bulopzt

@elenalba.tattoo

@flamatatto

@jesus_delgrow

@neuftattoo

@margota.ink

@aranegaz

@rocioarevaloss

@bastinaso.ink

@sergio_delgrow

@carmendomingueztattoo

@makalitattoo

@semacons

@angytattooz

@uvetattooer

@nattoo.ink

@joaquinkinta

@liliarttattoo

@neresn.art

@sandrarodrigueztattoo

@raquelrodrigueztattoo

@ismaelcastillo_tattoo

@lazurda_tattoo

@tolotatua

@limonytonica_tattoo

@gaffatattoo

@kinitattoo

@broketattoo

@juanytattoo

@_blackdroptattoos

@amarguart

Cómo ayudar

Desde las cuentas en redes sociales de Azala Studio y de sus tatuadoras, Cristina Fango y Miménez, han explicado cómo se puede ayudar durante el día del evento. Para ello han solicitado materiales que se puedan donar o prestar de cara al evento, tales como sillas, mesas, focos de luz, camillas, mesas pequeñas con ruedas para depositar el material, alargaderas, empresas de cartelería o cualquier objeto que pueda servir para la jornada.

Además, han solicitado asistencia a empresas de elaboración de comida casera y supermercados que puedan aportar agua, papel film para tapar los tatuajes recién hechos, papel de cocina o comida tanto para los voluntarios como para los tatuadores, que se enfrentan a una larga jornada de trabajo de más de ocho horas.

También es posible hacer donaciones económicas o acudir de voluntario. Para ello es necesario contactar con cualquiera de las organizadoras a través de sus redes sociales.

Sobre La sonrisa más bonita del mundo

Detrás de la cuenta en redes sociales @lasonrisamasbonitadelmundo se encuentra Álvaro Arquero, un niño sevillano de tres años que padece una mutación genética conocida como Spata5, considerada una enfermedad muy rara de la que solo se han cuantificado siete casos en España. Se trata de una afectación neurológica que interfiere en el desarrollo motor y cognitivo y que causa síntomas como ataques epilépticos y problemas auditivos y visuales

La iniciativa La sonrisa más bonita del mundo surge para ayudar a este pequeño y a las otras personas afectadas a mejorar su calidad de vida y poder recibir las terapias necesarias para su condición así como ayudar en la investigación de este caso.