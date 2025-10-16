Visitas al acuario de Sevilla para centros educativos adaptadas a personas con discapacidad: así es "La mar de sentidos"

El Acuario de Sevilla, en su compromiso por acercar sus labores de investigación y conservación del mundo marino a todas las personas organiza, en el marco de visitas escolares durante el curso académico, actividades para personas con discapacidad dirigidas a alumnos y alumnas de cualquier etapa académica, que quieran conocer las instalaciones del acuario sevillano.

Bajo el nombre La mar de sentidos, el Acuario de Sevilla ha puesto en marcha una visita dirigida a personas que tienen discapacidad o algún tipo de necesidad especial, en la que los objetivos y contenidos están adaptados al Currículo oficial por edades. Durante la misma los estudiantes podrás disfrutar junto a sus compañeros y compañeras de un viaje enriquecido con muestras biológicas y otros recursos sensoriales que los harán sentirse parte de la biodiversidad marina.

Además, para las aulas específicas cuentan con una agenda para preparar la visita con pictogramas y con materiales de apoyo para la realización de los diferentes talleres que se pueden hacer en el Acuario de Sevilla.

Entradas

Las entradas para realizar esta actividad tienen un precio de 11 euros por persona y está recomendada para cualquier nivel educativo. Los menores de 4 años podrán acceder gratis siempre y cuando no se trate de una actividad escolar. La reserva puede hacerse a través del teléfono 955 940 310 o rellenando el formulario de la página web del acuario. Para más información se puede escribir a comercial@acuariosevilla.es o llamar al teléfono 618 049 220.

Los objetivos del Acuario de Sevilla

El Acuario de Sevilla tiene como misión principal la conservación de la biodiversidad marina y fluvial a través de la investigación, la educación y la sensibilización del público.

Su objetivo es proteger los ecosistemas marinos y fluviales y las especies que los habitan, así como fomentar el conocimiento y el respeto por el medio ambiente. Para ello, trabajan en colaboración con diferentes entidades, como universidades, fundaciones, administraciones públicas y empresa privadas con el fin de poder llevar a cabo distintos programas de conservación y trasladar en interés por el cuidado del medio ambiente al mayor número de personas posibles.

El Acuario de Sevilla aspira a ser un referente en conservación y educación ambiental de primer nivel con el que es inspirar a las personas a tomar acción para proteger los ríos y océanos asegurando un futuro sostenible para las próximas generaciones.