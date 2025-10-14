Qué hacer en Sevilla para pasar un Halloween terrorífico: propuestas únicas en la ciudad durante el mes de octubre

A lo largo del mes de octubre la ciudad de Sevilla se prepara para celebrar una de las fiestas más extendidas a lo largo del planeta: el Día de los Muertos, más conocido como Halloween.

Durante los próximos días muchos espacios de la ciudad acogerán planes muy diversos y para todos los públcios para conmemorar esta fiesta de origen irlandés y escocés. Desde fiestas temáticas en bares y discotecas hasta rutas de misterio por el casco antiguo, la ciudad ofrecerá múltiples formas de disfrutar de esta celebración que se ha hecho famosa en todo el mundo.

Halloween en Isla Mágica

Como cada año, el parque temático y de atracciones más grande de Sevilla, Isla Mágica, organiza un evento en torno a la fiesta del día de los muertos. En esta ocasión, las instalaciones de la Cartuja acogerán esta fiesta desde el 3 de octubre, viernes, y hasta el próximo 9 de noviembre con multitud de novedades para todos los públicos que prometen no dejar indiferente a nadie. A lo largo de más de un mes Isla Mágica se convertirá, de esta manera, en el parque temático de las brujas, los zombies y muchas experiencias terroríficas pensadas para todas las edades en las que la diversión está asegurada.

Survival Zombie

El 18 de octubre, a las 22:00 horas y hasta las 04:00 de la madrugada, el centro comercial Los Arcos acogerá una edición de Survival Zombie, un juego de rol en vivo o "real game" que simula un apocalipsis zombie en calles de ciudades y pueblos, donde los participantes deben seguir una trama, cumplir misiones e interactuar con actores que interpretan a los zombis y otros personajes. Los jugadores, vestidos con una braga verde como "supervivientes", deben usar el sigilo, la estrategia y la cooperación para evitar ser "infectados" por los zombis, vestidos con braga roja, y cumplir los objetivos del juego. Si un superviviente es tocado por un zombi, es eliminado del juego, pero puede unirse al bando zombie o abandonar la partida. La información para apuntarse a este plan único se puede encontrar en la página web de Survival Zombie.

Tour Sevilla Terrorífica

La empresa GuiArte organiza la ruta Sevilla Terrorífica como parte del Ciclo del Misterio en Sevillarealizada por José Manuel García Bautista, experto en el mundo sobrenatural en Sevilla. En esta ruta nos detallará los aspectos más siniestros y espeluznantes, investigados por este profesional en persona.

La ruta dará comienzo en un punto caliente del Misterio en Sevilla, en muy pocos metros se podrán conocer los Misterios de la Iglesia de Santa Cruz, la Casa Fabiola y el CICUS, para acabar en la Plaza de la Encarnación, muy cerca del epicentro del mundo paranormal en Sevilla, para finalizar la visita como se empieza, con dos historias sobrecogedoras investigadas por el guía. Durante la visita también se escucharán audios sobrecogedores y sé acompañará de material audiovisual.