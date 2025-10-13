Desfiles militares romanos, talleres para niños y visitas a Itálica en el V Festival Romano Santiponce

El fin de semana del 17 al 19 de octubre el municipio sevillano de Santiponce acogerá la V edición de su popular de Itálica Despierta Festival Romano, una cita cultural con la que se trata de poner en valor el pasado romano de esta tierra en uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de España: Itálica.

Como señalan desde el ayuntamiento de la localidad, uno de los objetivos de esta cita es acercar al público general los avances científicos en este yacimiento. Por este motivo cada edición comienza con unas jornadas técnicas en las que presentan y discuten los hallazgos más recientes, que en esta ocasión giran en torno a la hipótesis que explica la singularidad de esta ciudad romana y que se celebrarán entre los días 14 y 16 del mismo mes.

Visitas guiadas y recreaciones históricas

A lo largo de tres días, entre el 17 y el 19 de octubre, los visitantes de todas las edades podrán disfrutar de un sinfín de actividades lúdicas para todos los públicos que tendrán lugar tanto en Itálica como en otros lugares del municipio, con muchas propuestas gratuitas y otras a precios reducidos.

Viernes, 17 de octubre

Visita guiada a Cotidiana Vitae (16:00 horas).

Visita guiada al teatro de Itálica (17:00 y 18:00 horas).

La noche en Roma (17:30 y 18:30 horas).

Sábado, 18 de octubre

Inhumatio (10:00 horas)

Entrenamiento militar (12:00 horas)

Castra infantil (12:30 horas)

Lupas (13:00 horas)

Cómo ser una buena Nutrix (13:30 horas)

La Guardia Pretoriana (14:00 horas)

La vida en una ciuda romana (16:30 a 17:30 horas)

Boda romana (18:45 a 19:30 horas)

Visita guiada al teatro de Itálica (varios horarios)

Taller de escritura latina (10:00 horas)

Taller de calendario romano (11:15 horas)

El arte de la escultura (12:00 horas)

Taller de pasatiempos infantiles (12:00 a 13:00 horas)

Taller Musivaria (12:30 horas)

La cerveza en el Mediterráneo antiguo (12:30 horas)

La producción de vino en la Antigua Roma (14:00 horas)

Taller de Lucernas (16:00 horas)

Taller de técnicas de producción de estucos (17:30 horas).

Domingo, 19 de octubre

Visita guiada a Cotidiana Vitae (varios horarios)

Desfile romano (11:30 horas)

Clausura del festival (14:00 horas)

Como cierre del festival se ha programado un desfile romano que partirá de la Plaza de la Constitución, discurrirá por varias calles del entramado urbano de Santiponce para, posteriormente, adentrarse en las vías de la antigua ciudad de Itálica hasta llegar al popular Anfiteatro, concluyendo en el interior de este. La comitiva estará integrada por representantes de la sociedad civil y política de la época: ciudadanos y ciudadanas libres, esclavos y esclavas, senadores y ediles, sin dejar atrás a los famosos centuriones y legionarios.

Durante este recorrido no faltarán la música en directo y la danza para amenizarlo, que estará formada por grupos de recreaciones históricas de diferentes municipios así como de los visitantes y vecinos que quieran unirse a este encuentro único en el municipio sevillano. Para ello se requerirá ir ataviado con indumentaria de la época.