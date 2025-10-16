Planes que no te puedes perder para un fin de semana con temperaturas veraniegas en Sevilla

El otoño ha llegado tímidamente a Sevilla con temperaturas que no bajan de los 20 grados y con días soleados que han protagonizado el mes de octubre. Tras el letargo de verano, en el que la oferta cultural y de ocio se reduce considerablemente, el fin de semana del 17 al 19 de octubre llega a la provincia sevillana cargada de opciones para todos los públicos y gustos. Desde exposiciones y representaciones teatrales, hasta visitas guiadas, fiestas de la cerveza o espectáculos de danza, durante tres días tanto la capital como algunos de sus pueblos acogerán multitud de eventos de gran interés:

Visita nocturna al Palacio de las Dueñas

El Palacio de las Dueñas ofrecerá el sábado, 18 de octubre, visitas guiadas nocturnas de 90 minutos de duración a sus instalaciones en la penumbra de la noche. Estas visitas estarán realizadas por expertos de empresas locales, guías oficiales e historiadores y durante la misma, los asistentes podrán disfrutar de la historia del edificio, sus colecciones artísticas y conocer a sus más insignes habitantes como: María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, la que fuera retratada por Goya, Antonio Machado o Cayetana Fitz-James Stuart.

El itinerario de la visita permitirá conocer los espacios más significativos del edificio, visitando el patio, los salones de la planta baja y los jardines, que estarán iluminados con candiles. El encuentro tendrá lugar a las 19:30 horas, aprovechando la caída del sol. El precio es de 22 euros por persona.

Pizza fritta y karaoke italiano

La Cocinera Tremenda, la tienda de productos gourmet italianos ubicada en el mercado del Arenal de Sevilla, acogerá el sábado, 18 de octubre, una nueva cita para disfrutar de su popular pizza fritta acomapañada de un divertido karaoke con canciones del país vecino y de España que amenizará la velada.

El evento tendrá lugar a las 13:00 horas con un precio de 6 euros por persona. Se puede reservar llamando por teléfono o escribiendo un mensaje de Whastapp al número 644744571.

Comedia La verdadera historia de España

La compañía Noche de Repálagos actuará los días 17 y 18 de octubre en la Sala Cero con la comedia La verdadera historia de España. El espectáculo propone un recorrido teatral por siglos de Historia, desde los Reyes Católicos hasta la actualidad, interpretado por cinco actores.

Con creatividad y humor, los intérpretes dan vida a reyes, reinas, conquistas y desastres, transformando el escenario en un espacio de imaginación y sátira. La obra combina guiños al presente con referencias históricas, ofreciendo una mirada irreverente y divertida de los acontecimientos que han marcado la sociedad. Lejos de un enfoque académico, el montaje apuesta por el humor sin filtros y la exageración, invitando al público a disfrutar mientras se reconocen ecos de la Historia en el presente.

Con pocos recursos y mucha creatividad, los intérpretes construyen un espectáculo dinámico que conecta pasado y presente de manera lúdica y memorable. La obra se podrá ver el viernes y sábado y el precio de la entrada es de 14 euros por persona.

Teatro infantil Viaje por las estrellas

Del 18 al 26 de octubre, durante los sábados y domingos, el teatro La Fundición acogerá la representación teatral Viaje por las estrellas, un espectáculo dirigido a la infancia y a las familias que invita a explorar la imaginación y la creatividad a través del juego y la observación del entorno. La propuesta cuestiona lo cotidiano: un color, un objeto, pueden esconder mundos enteros si se les mira con atención. Durante la experiencia, los niños son guiados a recorrer los rincones de su imaginación, desarrollando emociones y aprendiendo a valorar los detalles que muchas veces pasan desapercibidos.

El montaje propone un viaje lúdico y sensorial en el que se combinan estímulos visuales, sonoros y narrativos para despertar la curiosidad y la creatividad. Los espectadores se convierten en protagonistas de su propio recorrido, participando activamente y dejando que los sueños guíen la aventura. Viaje por las estrellas es una invitación a mirar, sentir y jugar con la magia del mundo que nos rodea. La obra podrá verse ambos días a las 20:00 horas. Hay entradas desde 13 euros.

Danza Mujer silencio

El sábado, 18 de octubre, el municipio sevillano de Valencina de la Concepción acogerá el espectáculo de danza Mujer silencio. La coreógrafa y bailarina malagueña Nieves Rosales, fundadora de la compañía Silencio Danza y profesora del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, presenta esta pieza como homenaje a todas aquellas mujeres valientes que emigraron en silencio, dejando atrás sus hogares y cruzando fronteras físicas y emocionales. Inspirada en la novela La frontera lleva su nombre, de Elena Moreno Scheredre, la obra recupera sus historias invisibles y las transforma en danza.

Mujer Silencio es un viaje al pasado desde el cuerpo, la memoria y el movimiento, que rinde tributo a quienes partieron con miedo, soledad e incertidumbre, pero también con esperanza. La representación tendrá lugar a las 20:30 horas en la Casa de la Cultura de Valencina de la Concepción. El precio de la entrada es de 3 euros.

Exposición Sensación Azul

El espacio Mos Studio presenta Sensación Azul, la nueva exposición individual de la artista Ana Ruesga, una propuesta profundamente íntima en la que el color azul se convierte en un territorio emocional y simbólico desde el que abordar la memoria, la pérdida y la transformación.

Tras el fallecimiento de su madre en 2019, Ruesga inicia un proceso creativo que actúa como rito de duelo y, a la vez, como afirmación de vida. Tejidos e hilaturas, algunos heredados de su progenitora, se convierten en materia viva y punto de partida de una investigación que entrelaza lo personal y lo plástico. En este recorrido, el azul aparece como color-refugio, como sensación y como vínculo con aquello que permanece.

La artista retoma el gesto de coser, una práctica que hasta ahora había evitado de forma consciente, para incorporar la costura como acto de unión, reparación y continuidad. Al mismo tiempo, la pintura regresa a su práctica como un lenguaje renovado, donde el soporte cobra protagonismo narrativo. Entre pliegues, texturas y composiciones que oscilan entre la abstracción y la evocación, Sensación Azul revela un lenguaje en transición, testimonio del propio tránsito emocional que da origen a la obra.

La exposición podrá verse de forma completamente gratuita desde el 17 de octubre al 6 de noviembre, de miércoles a viernes, de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas. El horario puede cambiar los fines de semana. Mos Studio se encuentra en la calle Don Pedro Niños, número 17 izquierda.