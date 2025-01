La comparsa de Alcalá Donde los sueños se han realidad, en el COAC 2025: niños perdidos en y por el Carnaval

Las preliminares del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) está a punto de cumplir una semana y las agrupaciones sevillanas siguen pasando por las tablas del Gran Teatro Falla casi a diario. Este martes le llegó el turno a la comparsa de Alcalá de Guadaíra Donde los sueños se hacen realidad, que no pudo reafirmar la buena evolución que venía mostrando en pasadas ediciones al sacrificar su repetorio casi al completo al Carnaval.

Y es que el cambio de autor no le ha sentando bien a la comparsa, pese al buen gusto con el que canta el grupo, joven e integrado casi al completo por voces femeninas. En esta propuesta se encargan de las letras José Manuel Utrera López y Damián Gómez Reina, en sustitución de Ramón Manuel Ruiz Lorenzo, y han armado un repetorio que sólo se aleja en los cuples de la idea: niños perdidos que se refugian en su Carnaval de la decadencia de la fiesta. Ese es el enfoque nostálgico que explican en la presentación, donde "cantan con la inocencia que el Carnaval ha perdido", una ausencia de valores que recuperan en su Nunca Jamás particular pese a los "piratas" y a base de recuerdos de su infancia, como por ejemplo son las coplas "de grandes autores que perdurarán".

Más Carnaval en los pasodobles con una música sencilla y muy agradable. En el primero dan más detalles de su nostalgia carnavalera, como las "cintas" o las tardes de radio escuchando a Juan Manzorro y Mari Pepa Marzo, "recuerdos y momentos clavados en la memoria", para acabar defendiendo a las agrupaciones y aficionados de fuera de Cádiz pese a las "barreras" que algunos quieren ponertles en el teatro: "aunque sudiera, no conseguirán que no te quiera". Y más Carnaval en la segunda letra, esta vez crítica con el derrotismo enumerando a los autores que regresan este año al concurso y los que no están para acabar sentenciando: "que como no se cuide a autores y autoras lo terminaremos lamentando".

Sólo se alejan del recurso de la temática carnavalera en los cuplés, ambos, sin gas, a la coca cola. En el primero dan ideas para abaratarla, entre ellas quitarle cola hasta dejarla en "coca". En el segundo corrigen vendiendo "toda la coca" para comprar Pepsi.

El popurrí, aunque con buenas intencaciones, como en la cuarteta reivindicativa a fortalecer el papel de la mujer en la fiesta, sigue por los mismos derroteros y no se mantiene en pie con el Carnaval como único hilo de conexión. A Nunca Jamás.