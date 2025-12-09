El coro marista que convierte la música en solidaridad en Sevilla con 'Hoy ya de nuevo es Navidad'

En el Colegio Marista San Fernando de Sevilla, en Triana, la Navidad llega este año con un brillo especial. El Coro Colegial San Marcelino, una de las apuestas educativas más queridas del centro, celebra dos décadas de recorrido dando un salto artístico sin precedentes: el próximo 15 de diciembre estrenará el musical Hoy ya de Nuevo es Navidad, una producción que combina tradición, ilusión y un fuerte compromiso social.

Formado por alumnado desde 2º de Primaria hasta Secundaria, el coro ha construido durante estos veinte años una trayectoria sólida que lo ha llevado a obtener reconocimientos como los premios en varios certámenes navideños, además de participar en proyectos emblemáticos como Luna, Un Paseo por el musical del autor Germán Castro Juncá y acompañar las celebraciones religiosas del colegio. Esta Navidad escribe un capítulo distinto: el de su primer musical de gran formato.

La idea llevaba tres años rondando entre pasillos y reuniones, hasta que por fin la comunidad educativa —profesorado, familias y antiguos alumnos— ha logrado hacerla realidad. P"arte fundamental de este paso adelante ha sido la implicación de músicos profesionales vinculados al colegio, entre ellos dos integrantes del grupo flamenco sevillano Rajeo, que se incorporan como parte del conjunto instrumental que acompañará en directo las voces del coro", señalan desde el centro.

El musical se inspira en la obra creada por Nacho Cano, integrante del desaparecido grupo Mecano, y sitúa su historia en el Madrid de 1985, donde dos amigas viven la Navidad desde ópticas completamente opuestas: una, entusiasmada por el espíritu navideño; la otra, reacia a dejarse contagiar por él. A través de ocho canciones y dos piezas instrumentales, algunas fieles a la versión original y otras adaptadas con sutileza, el público seguirá un relato que termina transformándose en una defensa luminosa del valor de estas fechas.

Entre los temas que darán vida a la historia destacan algunos de los grandes clásicos de Mecano, como Una rosa es una rosa, Maquillaje, Me colé en una fiesta, Perdido mi habitación, Barco a Venus, No es serio este cementerio o Un año más, canciones que generaciones enteras conservan en la memoria y que ahora resonarán con voces jóvenes cargadas de ilusión.

Las funciones serán tres: la primera destinada a Educación Infantil, y las dos restantes abiertas al resto de la Comunidad Educativa. Ya se han vendido en su totalidad las localidades de las tres funciones, por lo que será interpretada antes más de 1000 personas. En cada pase, el relato será narrado por actrices muy especiales: maestras y alumnas del propio colegio, que aportan cercanía y complicidad a una propuesta donde la comunidad educativa se vuelve auténtica protagonista.

Pero la música, este año, suena con doble intención. La entrada al musical tiene un carácter solidario, y toda la recaudación se destinará al proyecto Casa de Todos, una iniciativa marista situada en el barrio sevillano de La Plata. Allí se atiende a personas en situación de exclusión social, ofreciendo apoyo para estudios, acompañamiento a la inserción laboral y productos básicos para afrontar el día a día. Voluntarios del colegio —y otros que no lo son— sostienen esta labor diaria que da sentido al compromiso Marista de estar “cerca de quienes más lo necesitan”.

La magia del musical, por tanto, no se apaga al cerrar el telón. Los niños y niñas que integran el coro cantan no solo para emocionar o demostrar lo aprendido, sino para ayudar, para tender puentes, para que la música vuelva a ser un vehículo de esperanza.

En tiempos donde a menudo se reclama un regreso a lo esencial, Hoy ya de Nuevo es Navidad ofrece justamente eso: una fusión de talento, educación, comunidad y solidaridad que recuerda que la mejor melodía es siempre aquella que se comparte.