Dormir con tiburones, la experiencia para niños más emocionante del Acuario de Sevilla: así puedes inscribirte

La vuelta a la rutina puede ser también el mejor momento para seguir descubriendo qué depara la naturaleza, por eso en el Acuario de Sevilla han organizado una serie de actividades para niños y niñas diseñadas para aprender de forma divertida junto al equipo de biólogos que forman parte de este entorno.

Durante la primera semana de septiembre aquellos pequeños que estén interesados en conocer más de cerca cómo es la vida de los fondos marinos podrán acercarse a las tortugas, los tiburones los ajolotes que forman parte del acuario.

Fechas, horarios y precios de Días sin Cole

Las actividades organizadas durante los primeros días de septiembre con el objeto de facilitar la conciliación de las familias sevillanas se desarrollarán durante los días 1, 2 y 3 (de lunes a miércoles), en horario de 09:00 a 14:30 horas. La programación es la siguiente:

Lunes, 1 de septiembre: Curso de tortugas para niños

Un curso para conocer todo sobre uno de los animales más amenazados del planeta: Su morfología, su adaptación a la vida en el océano y lo más importante: los peligros a los que se enfrentan cada día. Una jornada participativa en la que los niños vivirán de cerca la labor de conservación del acuario.

Martes, 2 de septiembre: Curso de tiburones para niños

Durante una mañana formarán parte del equipo técnico del Acuario de Sevilla. Aprenderán junto a los biólogos cómo son, cómo se alimentan y todo lo necesario para su mantenimiento en un acuario. Una jornada llena de diversión y momentos inolvidables para descubrir la importancia de los tiburones en la conservación del océano.

Miércoles, 3 de septiembre: Curso de ajolotes para niños

¿Sabías que los ajolotes pueden regenerar su corazón? En esta actividad, los niños aprenderán todo sobre este fascinante anfibio mexicano. Conoceremos su biología, su vínculo con el agua y por qué es tan importante protegerlos.

El precio para poder realizar las actividades concertadas durante los Días sin Cole del 1 al 3 de septiembre es de 40 euros por curso (a excepción de la noche con tiburones). No obstante, si el menor desea participar en los tres cursos que se impartirán durante la semana podrá beneficiarse de un descuento del 15%. La edad recomendada para estas actividades es de 6 a 13 años.

Jueves, 4 de septiembre: Noche con tiburones

El jueves, 4 de septiembre, desde las 20:00 horas y hasta las 09:00 horas del día siguiente, los más pequeños podrán disfrutar de una de las actividades más espectaculares del acuario: dormir junto a tiburones.

En esta experiencia nocturna, los niños y niñas vivirán una auténtica aventura marina: juegos, actividades, una visita al acuario de noche y la emoción de dormir frente al gran Oceanario. Una noche mágica en la que aprenderán, se divertirán y soñarán rodeados de tiburones. Esta actividad tiene un precio de 60 euros por persona y en él se incluyen tanto la cena como el desayuno. Para reservar tanto esta como cualquiera de las plazas de los Días sin Cole en el acuario es necesario mandar un correo electrónico a reservas@acuariosevilla.es. Las plazas son limitadas.