Electrolunch XXL: Nueva fecha del mayor festival de electrónica gratuito en Sevilla

El próximo sábado, 7 de marzo, el Parque de Magallanes, ubicado junto al centro comercial Torre Sevilla y a orillas del río Guadalquivir, se preparará para acoger una nueva edición de Electrolunch XXL, el festival de música electrónica gratuito más grande de la ciudad.

En encuentro tendrá lugar desde las 11:00 horas y hasta por la noche, aunque la entrada será gratuita solo hasta las 17:00 horas. A partir de entonces se podrá acceder al recinto adquiriendo alguno de los pases disponibles para el evento que se pueden comprar en la página web Última Entrada y cuyos precios oscilan entre los 10 y los 20 euros.

Durante la jornada habrá food trucks, actividades al aire libre y para todas las edades, un market genial para visitar y apoyar a artesanos locales, talleres infantiles, el escenario principal y el de los dominguito y mucho más.

Electrolunch es una propuesta de ocio cultural al aire libre y en espacios singulares, dirigido a todas las audiencias. Su atractivo principal radica en la difusión de la cultura de la música electrónica internacional y de vanguardia en Andalucía, fusionando la divulgación, la cultura del bienestar, la música electrónica, la gastronomía, el arte y la tecnología en un único evento.

El festival dispondrá de un mercadillo con artistas y artesanos locales formado por diferentes expositores que incluyen ropa, complementos, cerámica, serigrafías, cosmetología e incluso tatuajes y que harán que el festival se llene de arte, ideas y experiencias inigualables.

Este evento está diseñado para todo tipo de público, pero tiene muy presente a la generación de padres y madres jóvenes que desean compartir tiempo de calidad al aire libre con sus hijos. Las familias que buscan diversión, compartir ocio, conocimiento y aficiones con sus hijos encuentran todo eso en Electrolunch. El espacio está creado para que los padres e hijos puedan aprender cómo funciona una mesa de mezcla, disfrutar de música en vivo de sus artistas favoritos o descubrir nuevos talentos, y conocer las últimas tendencias de bailes urbanos mientras comparten tiempo en familia.

Organizado por Rocknrolla Producciones, en colaboración con el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla del Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, Electrolunch se perfila como una jornada más de ocio y cultura donde se unen música electrónica, talleres, actividades y gastronomía al aire libre en un inmejorable entorno.