Elisa Constanza presenta en el CIRAE su nueva obra

Elisa Constanza, autora y directora del grupo La Birlocha Teatro, presenta este jueves a las 19:30 en el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía (calle Santa Lucía, 10) la obra Por los pelos (épica de oficios femeninos), un homenaje a mujeres anónimas, (brigadistas, maestras, campesinas, sindicalistas…) que buscaron la igualdad y la paz, bordando las páginas de la Historia con sus hazañas, desde la II República hasta las elecciones del 77, tras la dictadura.

En la obra Por los pelos (Épica de oficios femeninos), la dramaturga Elisa Constanza Zamora Pérez nos invita a hacer un recorrido diacrónico, que se inicia en la II República Española y termina el 15 de junio de 1977, día de las primeras Elecciones Generales en España, tras la oscura noche de la dictadura. En este periplo, vemos a tres generaciones de mujeres representantes de todas y cada una de las que lucharon por abrirse paso en una sociedad que les negaba la posibilidad de ser ciudadanas de pleno derecho. Brigadistas, maestras, fotógrafas, peluqueras, actrices, abogadas, prostitutas, sindicalistas, amas de casa, bailaoras, corresponsales de guerra… son algunas de las protagonistas de esta obra coral que hace un homenaje a mujeres anónimas, quienes, injustamente silenciadas, buscaron la igualdad y la paz, bordando las páginas de la Historia con sus hazañas.

Tras la presentación habrá una lectura teatralizada por parte del grupo La Birlocha, que la autora dirige desde 2006, con fragmentos significativos. Asimismo, se visualizará un vídeo, en el que a través de fotografías de mujeres en diferentes quehaceres y oficios, da cuenta de la genealogía femenina que nos precede en la lucha de nuestros derechos, acompañada de una banda sonora con canciones representativas de las cinco décadas que abarca la obra, que también estimularán nuestra memoria sonora.