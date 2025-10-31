Emilio Moro presenta sus nuevos vinos en Sevilla, una de sus plazas de primera

"Después de Madrid y Barcelona, Sevilla". Javier Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, habla tan claro y rotundo a la mesa como lo son sus vinos en la copa. Sevilla es plaza de primera para la señera bodega. Y se une la consolidación de sus etiquetas entre la clientela hispalense con la efervescencia de la restauración local, sin apenas tramos valles en el flujo de turistas y continuas aperturas de locales, para que la capital andaluza sea un foco aún más trascendental para el productor vallisoletano.

Emilio Moro mantiene su punto neurálgico en pesquera de Duero, el corazón de la DO Ribera del Duero, pero desde ahí ramifica su particular forma de trabajar la tierra y vinificar hacia otras comarcas como el Bierzo. Allí acaba de embotellar Bestizo, un vino al amparo de la DO Bierzo, un mencía fresco y que promete recorrido. Lo presentó Javier Moro junto a su socio y amigo Luis Galán, director general de la distribuidora Viñafiel, en un multitudinario acto con representantes de la hostelería sevillana en el Mirador de las Setas de la Encarnación.

“Para Bodegas Emilio Moro, la relación con una ciudad como Sevilla, marcada por la cultura, la naturaleza y el patrimonio que le da forma, es prioritaria. El vínculo que tenemos con la ciudad es muy especial debido a su gastronomía única, sumado a su fuerza dentro del mercado. Todo ello hace que tengamos como objetivo seguir creciendo en él gracias a todos nuestros clientes”, declaró a los asistentes el presidente de la bodega.

“Es un orgullo que Bodegas Emilio Moro sea nuestra marca líder en el sector del vino en Sevilla. Son 20 años los que llevamos trabajando juntos, mano a mano, y la calidad de sus productos se ve reflejada en la fidelidad de la hostelería de la ciudad”, resaltó Luis Galán.

Emilio Moro Clon de la Familia 2018 y Emilio Moro Vendimia Seleccionada 2023. / D.S.

Un día después, Javier Moro también tuvo un encuentro con la prensa local en un suculento almuerzo en el Restaurante Robles de Álvarez Quintero. Tanto en un acto como el otro, los asistentes también pudieron descubrir y paladear Elalba, un nuevo rosado de corte gastronómico y moderno, con cuerpo y mineralidad y que huye de aquellas versiones que recuerdan más a golosinas que a la uva y la tierra donde se crían. “En Bodegas Emilio Moro creemos en las nuevas oportunidades, y Elalba de Emilio Moro representa precisamente eso: una oportunidad para seguir innovando y trascender nuestras fronteras”, explicó Javier Moro.

Junto a las novedades, las añadas más recientes de esos acorazados que tanto le dan año tras año a la bodega: Emilio Moro Vendimia Seleccionada 2023, Malleolus Pago de Valderramiro 2021, Emilio Moro Clon de la Familia 2018. Expresiones nobles o muy nobles de la variedad que ha situado a la bodega en el mapa mundial del vino, la tinta del país.

Acompasar la tradición y la modernidad es la clave. De hecho, Javier Moro anda enfrascado en la modernización de su gran bodega principal y está convencido de las posibilidades que brinda ya la Inteligencia Artificial: “En Bodegas Emilio Moro estamos viviendo una situación muy especial como compañía, como familia. Nos encontramos inmersos en un momento de nuevas oportunidades, de crecimiento y de avances”.