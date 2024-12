Espacio de Investigación consigue el primer premio en la X Gala del LabProCom

Sevilla volvió a ser un referente de emprendimiento de estudiantes de periodismo con la X Gala del Laboratorio de Proyectos de Comunicación (LabProCom). El evento fue el martes 17 de diciembre en el salón de actos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. De un total de 15 proyectos de 22, tras ser elegidos, los responsables de Espacio de Investigación consiguieron el primer puesto concretado en espacio de preincubación y coworking por parte del Secretariado de emprendimiento de la US, asesoramiento específico por parte de profesionales de Andalucía Emprende, una cuantía de 400 euros por LabProCom, entre otros. Un proyecto cuya propuesta de valor reside en la difusión de investigaciones científicas.

Mente-Z, un podcast sobre salud mental para jóvenes, y Le Farandulé, revista que da visibilidad a los artistas emergentes, fueron condecorados con el segundo y tercer puesto, respectivamente. Además, POLITIKAR, referido a la definición de conceptos políticos de forma educativa, recibió el galardón a la mejor presentación oral y audiovisual de los proyectos expuestos en la gala. El jurado estuvo compuesto por Marina Rosales, jefa del Servicio de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla, Nuria García, Coordinadora de Gestión de Andalucía Emprende, Rafael Rodríguez, Presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, y la Directora de LabProCom, Hada Sánchez.

Proyectos Digitales en Acción. Emprendiendo desde la Universidad es un concurso que se ha convertido en uno de los mayores eventos anuales que reúne a empresas instituciones del sector del periodismo y la comunicación. La coordinadora de la gala, Hada Sánchez, resaltó la necesidad de conectar talento y fomentar oportunidades con iniciativas como esta. De la misma forma, habló con orgullo del décimo aniversario del evento incidiendo en que “mirar al pasado es importante para volver a andar”. José Luis Navarrete, decano de la Facultad de Comunicación, aprovechó la oportunidad para denunciar la falta de integración del emprendimiento entre las instituciones de la US. “Me felicito por esta gala, no suele ser habitual en el resto de la universidad”. Concluyó alzando al emprendimiento como la clave para acabar con los “bostezos de la comunidad universitaria”, indicó. También, asistió la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, que comentó la importancia de “no perder la ilusión” ante la cantidad de mensajes desmoralizadores que perciben los estudiantes de periodismo. Del mismo modo, realizó un alegato a favor del buen periodismo solicitando al alumnado la importancia de huir de las “trincheras”. Morillo acudió en calidad de invitada junto a Agustín Madariaga responsable de Canal SurLab. También intervienieron Daniel Escacena, director General de Andalucía Emprende, María del Mar Ramírez Alvarado, consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía y José Antonio Moreno, director general de Comunicación de la US que acudió en representación del rector.

En el ecuador del evento, Mercedes de Pablos, consejera de Administración de RTVE, realizó una intervención para tratar la verificación de la información y la innovación en el ecosistema de los medios de comunicación. De esta manera, tuvo unas palabras en recuerdo de David Beriáin, reportero español asesinado en Burkina Fasso hace unos años. De Pablos comentó que los periodistas “nunca pueden ser la noticia”, pero tampoco deben dejar de lado el “yo” incidiendo en que “la opinión va firmada y la información debe estar contrastada”. Prosiguió hablando de la veracidad cuya consecución por parte de los medios “siempre es posible” con la honestidad como clave.

Además de los premios entregados por los miembros del jurado, también se han hecho entrega de distintos galardones:

El premio a la Mayor vocación social fue para ClicSenior.

El premio a la Mayor labor colaborativa acabó en manos de Meta Sevilla.

El premio al Proyecto más innovador se otorga a Infovitae y Enovibes.

El premio al Mayor esfuerzo realizado fue para Mente Z.

El premio al Mejor diseño web se concede a Le Farandulé y CríoMente.

El premio a la Mayor aplicabilidad tecnológica acabó en manos de NoticIAcheck.

El premio a la Mejor estrategia en redes sociales fue para a Elevarte.

El premio a la Mejor campaña de preventa fue otorgado a Politikar.

El premio a la Mayor diversidad e inclusión fue para InclusEM.

El premio a la Mayor conexión estratégica y de comunicación se concedió a Espacio de Investigación y Voz Verde.

El premio a la Mayor creatividad gráfica fue para La Voz Andaluza.

El premio a la Mayor cultura del compañerismo acabó en manos de Te lo cuento.

El galardón a Visión de Oportunidad fue para Te lo cuento y La Fábrica Hispalense.

Esta edición contó con la intervención de egresados, promotores de proyectos digitales que también formaron parte de anteriores galas de LabProCom. Entre ellos acudieron: Elena Ambrona, Andrea Benítez, José Luis Calero, Víctor Arranz, Cristian López, Iván Solano, Arancha Frías y otros que, al no encontrarse en Sevilla se hicieron presente con un video que se proyectó en el evento: Jesús Moreno, Javier Cantero, Javier Ruiz, Emilio Parrilla, Rocío Romero, Tomás Galván, Javier Martos. Todos ellos felicitaron a la iniciativa y agradecieron a Hada Sánchez la gestión del encuentro ya que sirve para “sembrar semillas” que en algún momento florecen para fortalecer la trayectoria laboral.

Finalmente, la actuación Alegrías de Cádiz - Escuela Bolera por Ana Ibáñez sorprendió al público con una actuación de danza durante la deliberación del jurado. La X Gala contó con dos presentadores egresados de la FCom, Teresa Suárez y Jesús Aljama, en la mesa de sonido con el DJ Alejandro Marín y mesa de acreditaciones con Isadora García.