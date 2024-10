Flor de Sal enriquece sus originales y lúdicas catas de vinos

Sevilla/Flor de Sal Wine Bar sigue ampliando su abanico de catas distintas, variopintas y con un hilo lúdico que las cose a todas. Andre Salla, brasileño y formador del vino y sus circunstancias, lo tenía clarísimo desde que abrió su tienda primera en Carlos Cañal hace 14 años y redobla su apuesta en su establecimiento en Espinosa y Cárcel, 10.

“Si estas catas siguen teniendo tanta aceptación después de tantos años, es que algo estaremos haciendo bien. Mi primer local era más tienda y aquí las catas son más protagonistas. Lo importante es que tengo un público fidelizado. Por ejemplo, un cliente vino a la cata con bingo y la semana siguiente a la cata de vermús”, destaca el gastrónomo.

En agosto, con todos los inconvenientes que implica este tórrido mes en Sevilla, la respuesta al programa de Flor de Sal ya fue buena. También en septiembre. Y para octubre son 17 las catas organizadas, nada menos. “Huyo de esas catas severas, de perfil demasiado serio. No me gustaría caer en algo tan formal y técnico que aburra”. Y se refleja en sus propuestas. Por ejemplo, este viernes 11 aún hay plazas para la cata “El tamaño importa”, a un asequible precio de 30 euros por persona (20:30 horas). Se refiere al tamaño de las botellas de vino, a qué si no: las habituales de 0,75 litros, las de 1,5 litros (mágnum), las de 3 (jérobam), las de 6 (matusalem…).

Todo un clásico de su oferta es la cata de 10 quesos con 5 vinos, que este mes la organiza el 18 de octubre. Hay otra con pizzas y vinos (25 octubre). El domingo 27 cambia la hora y abre a las 13:30, la hora de un buen vermú con sus avíos.

Ya tiene completa la cita para la noche de Halloween con bingo, monólogo y cata. Otro de los grandes reclamos tradicionales de Flor de Sal en el que el vino viene envuelto de un aire festivo y desenfadado. “Hay que despojarlo de ese aire pesado y demasiado trascendente que muchas veces conlleva el vino”, enfatiza André.

Esta temporada le ha dado un giro de tuerca a su programa con catas muy especiales, que ofrecerán mujeres de reconocido prestigio en el mundo de la enología. "Y además, son muy buenas amigas...". El sábado 26 de octubre, Rocío Ruiz, conocida y reconocida por su labor en Bodegas Urium, brinda una sugerente cata: “Manzanillas x espumosos”. El 23 de noviembre, la italiana Silvia Pedrotti, buena amiga de André, viene a Sevilla a ofrecer su magisterio sobre los vinos de su país: “Joyas italianas. Vinos y quesos”. Y el viernes 13 de diciembre, la sumiller sevillana Laura Marcano dirige la cata “Maridajes complicados”, también diferente y con un punto audaz. Estas tres catas especiales, atendiendo a la calidad extra de los vinos que se degustarán, tienen un precio de 60 euros.

Uno de los puntos fuertes de Flor de Sal (flordesalvinos.com) son sus vales-regalos. Es cool regalar catas en fechas significadas a familiares o amigos. “Gracias a estos vales, viene gente que de otro modo no vendría por el excesivo respeto a la formalidad de una cata de vino convencional. Aquí no vamos a hacer que esa gente que tiene miedo a parecer un desconocedor de los vinos se sienta incómodo. Todo lo contrario. Además, en este apasionante mundo jamás se deja de aprender. Y eso es lo que más cautiva”. Palabra de André.