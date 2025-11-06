El Foro Mujer y Sociedad inaugura el curso con Bárbara Rosillo en la Fundación Valentín de Madariaga

Con una sala repleta y en una sesión muy participativa, el Foro Mujer y Sociedad de Sevilla inauguró su nuevo curso con un encuentro celebrado en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, que contó con la ponencia de la historiadora Bárbara Rosillo, titulada “María Antonieta: un icono universal de la moda”.

La sesión fue presentada por Ana Ortiz, presidenta del Foro en Sevilla, quien expresó su agradecimiento a todas las personas que hacen posible la continuidad y crecimiento de este proyecto, que promueve el papel de la mujer como motor de cambio y liderazgo transformador en la sociedad. Ortiz destacó también el carácter altruista del Foro, que funciona gracias al compromiso, la colaboración y la ilusión compartida por quienes creen en su misión.

En su intervención, Bárbara Rosillo ofreció una brillante aproximación histórica y estética a la figura de María Antonieta de Habsburgo-Lorena, reina de Francia y uno de los grandes referentes de la moda y la cultura del siglo XVIII.

Rosillo explicó cómo el concepto de belleza femenina ha variado a lo largo de los siglos, estrechamente vinculado a los valores y sensibilidades de cada época. En este contexto, María Antonieta encarnó el ideal de su tiempo, no solo por su elegancia, sino por el magnetismo y la gracia que la caracterizaron, como reflejaron numerosos testimonios contemporáneos.

La ponente se detuvo en el papel esencial de Rose Bertin, modista de la reina y considerada la primera diseñadora de Alta Costura, quien introdujo nuevos modelos y tejidos que marcaron un antes y un después en la historia de la moda. A través de la colaboración entre ambas mujeres, surgió un estilo inconfundible que trascendió el ámbito cortesano para convertirse en símbolo de una nueva sensibilidad estética, preludio de los grandes cambios del Siglo de las Luces.

Bárbara Rosillo subrayó, además, que el legado de María Antonieta no se extinguió con su trágico final, sino que sigue vivo en la cultura contemporánea, inspirando exposiciones como la que actualmente le dedica el Museo Victoria & Albert de Londres, y reafirmando su condición de icono universal de la feminidad y la moda.

Programación anual

Durante la inauguración del curso, Ana Ortiz presentó también la programación anual del Foro Mujer y Sociedad, que abordará temas tan actuales como la inteligencia artificial, la belleza y el emprendimiento, la salud mental y el liderazgo femenino. Cada encuentro pretende ser un espacio de reflexión y crecimiento, abierto a todas las personas interesadas en construir una sociedad más humana, inclusiva y consciente del valor del talento femenino.

La presidenta agradeció especialmente a la Fundación Valentín de Madariaga y Oya su generosa colaboración y la cesión de su espacio para acoger los encuentros del Foro, que continúa consolidándose como un referente en la promoción del diálogo, la formación y el liderazgo de la mujer en todos los ámbitos.

El acto concluyó con unas palabras que reflejan el espíritu que inspira al Foro: “Las mujeres que inspiran no son las que siguen las modas, sino las que las crean con su forma de vivir.”

El Foro Mujer Sociedad de Sevilla tiene el objetivo de promover encuentros y comunicación entre mujeres profesionales con experiencia y comprometidas con la sociedad, con el fin de ayudar al crecimiento personal, familiar, profesional y social de las mujeres.

Pensamos que la mujer aporta un valor diferencial, desde la diversidad y la complementariedad, considerando la importancia de la familia y el trabajo, desde su propia perspectiva, en su profesión y en su entorno. Es un reto de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo Integrar la vida familiar y profesional transformando desde dentro las estructuras sociales.

Este encuentro es una iniciativa de mujeres profesionales y directivas, inspirada en el Women`s Lobby, un proyecto del Centro Internacional de Trabajo y Familia del IESE Business School - University of Navarra y ha contado con el asesoramiento de la profesora Nuria Chinchilla Albiol y Maruja Moragas