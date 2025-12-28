El Heraldo de los Reyes Magos recorre las calles de Nervión para recoger las cartas de los niños. Es su primera parada antes de recibir las llaves de Sevilla el próximo 4 de enero.
1/27
Las fotos del Heraldo de los Reyes Magos en Nervión
/
José Ángel García
