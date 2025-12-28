La gran fiesta de Los Remedios y su Heraldo: horarios y recorrido

Que la Navidad se vive con una magia especial en el barrio de Los Remedios no es ninguna sorpresa. Así lo indican las cientos de banderas con villancicos y mensajes de esperanza y alegría que engalanan balcones, también los nacimientos que embellecen escaparates y las luces que invitan a celebrar la fiesta. Uno de los momentos más especiales se celebrará mañana con la salida de su Heraldo Real, en esta quinta edición encarnado por el empresario Julián García de la Borbolla González, que cumplirá la valiosa misión de recoger las cartas destinadas a Sus Majestades de Oriente. Subido a lomos de un camello, capitaneará una comitiva conformada por nada menos que 1.200 beduinos en un cortejo que saldrá a las 17:00 desde el Círculo Mercantil.

“Fui Heraldo de Sevilla en 2011 y la sensación que tengo no es otra que ilusión”, indica García de la Borbolla a este periódico apenas unas horas antes de recorrer las calles del barrio. No solo desea repartir magia entre las familias, también sentirla en la mirada de los más pequeños cuando entregan sus misivas llenas de deseos.

Recuerda que Los Remedios “es un barrio de los antiguos en el que se conoce casi todo el mundo”. Por ello, no es de extrañar que “los vecinos se hayan volcado” con una fecha tan señalada en el calendario. Su idiosincrasia es una de las particularidades que pone en valor. Aprovechando el despliegue de la comitiva del Heraldo, “queremos que gente de otros barrios venga a Los Remedios y conozca su zona comercial, porque los vecinos se vuelcan con la Navidad y es un espectáculo”, apunta.

Un recorrido lleno de sorpresas

Sin ir más lejos, tanto él como su guardia personal compuesta por beduinos tirarán más de 5.000 juguetes a lo largo de un recorrido cargado de sorpresas. El cortejo estará compuesto por tres bandas de música, tres carrozas con djs y 40 niñas que bailarán a lo largo del desfile. Además, se tirarán más de 8.000 kilos de caramelos, 600 peluches, más de 1.000 bolsitas con frutos secos y entregarán en mano unos 300 kilos de plátanos.

Julián García de la Borbolla González durante su coronación. / M. G.

García de la Borbolla no duda en agradecer al equipo de costureras, al de voluntarios, a los comerciantes y al propio distrito la labor que han realizado e invita a todos los sevillanos a vivir esta fiesta con la misma alegría que él desprende al hablar.

El cortejo saldrá a las 17:00 desde las instalaciones del Círculo Mercantil (Av. Pdte. Adolfo Suárez) y recorrerá las calles del barrio hasta las 21:00 horas aproximadamente.

Recorrido: (17:45 horas) Parroquia de los Padres Blancos, Juan Ramón Jiménez, Virgen de la Antigua, Virgen del Águila, IES Politécnico - (18:45 horas) Parroquia de Los Remedios, Virgen del Valle - (19:20 horas) Virgen de Consolación - (19:55 horas) Virgen de Regla - (20 horas) Virgen de la Victoria, Virgen de Loreto - (20:15 horas) Virgen de Luján, Fernando IV - (20:30 horas) Virgen de la Cinta, Adolfo Suárez - (21 horas) Círculo Mercantil.