Grupo Cuatrogasa 'Echa un guante a África' recaudando 12.000 euros en su VIII Evento Solidario

En una velada solidaria, el pasado jueves, Grupo Cuatrogasa celebró su octavo evento benéfico anual. Este año en apoyo a la Comunidad Misionera San Pablo Apóstol, cuya labor en las zonas más remotas de Malaui, África, busca mejorar las condiciones de vida de una población que enfrenta enormes desafíos. La recaudación irá destinada a la adquisición de vehículos todoterreno que permitan a los misioneros acceder a las áreas más inaccesibles del país.

Unas 500 personas se dieron cita en la sede de la empresa sevillana para un evento que logró recaudar la espectacular cifra de 12.000 euros en apenas unas horas. La colaboración altruista de más de 80 patrocinadores aportó todo lo necesario para que los invitados pudieran disfrutar de un generoso cocktail, bebida y una tómbola solidaria. Esta recaudación se une a los más de 110.000 euros que en 2024 Grupo Cuatrogasa ha donado a la Fundación Emalaikat, gestora de la Misión, y que contribuyen a la construcción de escuelas y clínicas móviles en una de las zonas más olvidadas y desamparadas del planeta.

Manuel Sánchez Gavilán, CEO de Grupo Cuatrogasa, fue el encargado de inaugurar el acto, destacando en su intervención la importancia de contribuir al bienestar de los que más lo necesitan: "Como empresa, creemos en la responsabilidad de devolver a la sociedad la generosidad que hemos recibido. Apoyar causas como ésta, que tienen un impacto directo en comunidades vulnerables, es una forma de poner en práctica nuestros valores".

Desde Malaui, el padre Steven, representante de la misión en la zona, compartió un conmovedor mensaje a través de un vídeo proyectado durante la velada. En su intervención detalló los esfuerzos de la comunidad en la creación de proyectos educativos, clínicas y asistencia humanitaria en las zonas rurales más aisladas, subrayando la necesidad urgente de vehículos que faciliten su trabajo diario.

La noche estuvo llena de momentos muy emotivos, pero también de diversión y mucha música. Las actuaciones en vivo del grupo Meraki y Son de Cuba amenizaron el evento y ayudaron a crear un ambiente de solidaridad y esperanza.

La organización y servicio del evento, como ya es tradición, se hizo a través de los más de 90 empleados de la empresa, quienes pusieron todo su empeño para que los invitados pasaran una noche inolvidable. Desde semanas antes no escatimaron esfuerzos para conseguir movilizar a amigos, clientes y colaboradores siempre con el espíritu que bien refleja el lema de Grupo Cuatrogasa: Everything is possible.

Grupo Cuatrogasa, empresa sevillana dedicada a guantes, útiles de limpieza y conservación a través de sus marcas, Bayeco en el canal doméstico y Cuatrogasa en el canal profesional.

La empresa destina cada año una gran parte de los beneficios a numerosos proyectos de obra social, como ELA Andalucía, Andex o la nueva planta cero de Oncología en el Hospital Virgen del Rocío.