El Grupo Teatral Farándula Don Bosco celebra el VII Certamen de Teatro Aficionado “Casa de la Trinidad” en Sevilla

El Grupo Teatral Farándula Don Bosco, perteneciente a la Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco de Sevilla Trinidad, ha anunciado la celebración del VII Certamen de Teatro Aficionado “Casa de la Trinidad”, que tendrá lugar en el Teatro de María Auxiliadora (Calle María Auxiliadora 18E, Sevilla) del 8 al 23 de noviembre.

El certamen contará con cinco obras de comedia que se representarán a las 19:00 horas, ofreciendo una variada programación para los amantes del teatro aficionado. La inauguración será el 8 de noviembre con la representación de “El cuadro”, de Yasmina Reza, interpretada por Farándula Don Bosco, aunque fuera de concurso.

Programa completo del VII Certamen de Teatro Aficionado "Casa de la Trinidad" / M. G.

La programación continuará el domingo 9 de noviembre con la obra “5 segundos y 120 kilos”, a cargo de Métrica Pura (Salamanca). El sábado 15 y domingo 16 será el turno de “Limbo”, de Contiguo Teatro (Sevilla), y “Dejad que duerman las abejas”, de Tusitalas Producciones (El Rompido, Huelva). Finalmente, el sábado 22 de noviembre, la Compañía Teatro en Construcción (Elche, Alicante) cerrará el concurso con “La vigilia del pincel”.

La Gala de Clausura, programada para el 23 de noviembre, promete ser una velada inolvidable. Estará presentada y amenizada por la cómica Carmen Orellana, e incluirá sorteos, entre ellos dos abonos para el próximo certamen y una camiseta del Sevilla FC firmada por varios jugadores del primer equipo, en colaboración con la Fundación del Sevilla FC.

Las entradas individuales tienen un precio de 8 euros + gastos de gestión, mientras que el abono para todas las obras puede adquirirse por 25 euros + gastos de gestión. Los interesados pueden comprar sus entradas online a través de faranduladonbosco.org, en La Teatral (Calle Velázquez, 12, Sevilla), o en la taquilla del teatro una hora antes de cada representación.

El certamen mantiene su carácter altruista, ya que tanto los participantes como la organización contribuyen sin ánimo de lucro, reafirmando el compromiso de Farándula Don Bosco con la cultura y la comunidad.

Este año, además, el grupo continúa su colaboración con la Fundación Cruz Roja, concretamente con el Programa de Personas Mayores de Cruz Roja Española en Andalucía, al que cederán entradas gratuitas para todas las funciones. Esta iniciativa busca promover el bienestar social y mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente aquellas que afrontan limitaciones económicas o de dependencia, ofreciéndoles la oportunidad de disfrutar del teatro y la cultura en un entorno accesible y solidario.