La hamburguesa de The President que recuerda la cocina de las abuelas

Las fiestas llegan este año con un especial guiño a las abuelas. La cadena de hamburgueserías The President transforma la emoción, la tradición y el recuerdo en una propuesta gastronómica única con la Burger de la Abuela, una hamburguesa que nace como homenaje a quienes durante décadas han sido el corazón de la cocina familiar. Para ello, dos abuelas fueron invitadas a los fogones del Presidente “engañadas”, sin saber que estaban a punto de crear, junto al chef José Antonio Santana, algo mucho más grande que una receta.

El resultado es una hamburguesa que combina sabor, memoria y símbolos. La Burger de la Abuela está elaborada con pan brioche azul, vaca madurada, cheddar, brie fundido, mermelada dulce de cecina, beicon y un toque final de pecorino, un conjunto que refleja la esencia de las abuelas: ternura, fuerza y carácter propio.

La marca rinde así homenaje a un recetario que forma parte de la identidad de tantas familias. Esta iniciativa, cargada de emoción y autenticidad, pone en valor el papel fundamental de las abuelas como transmisoras de recetas, valores y momentos inolvidables alrededor de la mesa.

La Burger de la Abuela estará disponible solo hasta el 10 de enero de 2026, convirtiéndose en una edición limitada que invita a celebrar, recordar y disfrutar. En palabras del Presidente, es una forma de devolver "un poquito de todo lo que ellas nos han dado".

Una propuesta que une creatividad, calidad y sentimiento, y que promete convertirse en uno de los lanzamientos gastronómicos más especiales de la Navidad.

La Burger de la Abuela ya puede disfrutarse en los tres locales de The President, ubicados en Entrenúcleos (Avenida José Rodríguez de la Borbolla Camoyán, 22, edificio plurifamiliar bloque 7 número 22, 41704, Dos Hermanas), Mairena del Aljarafe (Avenida del Jardinillo, 25) y en el nuevo local recientemente inaugurado en el barrio sevillano de Los Bermejales (Avenida de Alemania, 17), consolidando así este lanzamiento especial como una experiencia accesible en toda el área metropolitana de Sevilla durante su tiempo limitado.