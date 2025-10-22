Hesperia Sevilla celebra una mesa redonda por el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península

El jueves 23 de octubre, Hesperia Sevilla será el escenario de una velada dedicada al arte, la identidad y la cultura del pueblo gitano. En esta ocasión, el hotel acogerá una mesa redonda que reunirá a destacadas personalidades del ámbito artístico y social, con el propósito de reflexionar sobre la herencia cultural gitana, su influencia en el flamenco y su papel en la sociedad contemporánea.

Fiel a su compromiso de ser un punto de encuentro cultural entre viajeros y locales, Hesperia Sevilla continúa consolidándose como un espacio vivo que trasciende la hospitalidad para reflejar la esencia e identidad de la ciudad. En este contexto, la mesa redonda se presenta como una oportunidad para celebrar la diversidad cultural y rendir homenaje al legado gitano, estrechamente ligado al alma de Andalucía.

La cita, que se celebrará el jueves 23 de octubre a las 20:00, estará moderada por Mario Niebla del Toro, quien conducirá un diálogo plural y enriquecedor entre figuras de reconocido prestigio. Entre los participantes se encuentran la bailaora Pastora Galván, referente del baile flamenco contemporáneo y heredera de una de las sagas más emblemáticas del arte andaluz, y el bailaor Antonio Fernández “Farruco”, representante de una de las familias más influyentes del flamenco. También participará la política Sandra Heredia, especialista en género y asesora técnica , que aportará su visión sobre la representación y participación del pueblo gitano en la vida pública, junto a Antonio Fernández, quien ofrecerá su perspectiva sobre la convivencia y el diálogo intercultural.

Completan el elenco la abogada, activista y escritora Séfora Vargas, que abordará el papel de la mujer gitana y la importancia de la educación como motor de cambio; el gemólogo Ignacio de Pilar, que compartirá su experiencia en la preservación del arte joyero y el patrimonio artesanal; el anticuario Juan Reyes, que reflexionará sobre la memoria cultural y el valor del legado artístico; la actriz

Coco Reyes, que aportará una mirada desde el mundo del cine y la interpretación; y el escultor Juan Jiménez, quien hablará sobre la creación artística como vehículo de identidad y expresión.

Durante el encuentro se abordarán cuestiones clave como la transmisión del arte flamenco en el seno familiar, la convivencia entre tradición e innovación, la presencia del pueblo gitano en la esfera política y cultural, y la relevancia de visibilizar referentes que fortalezcan la identidad colectiva.

Con esta iniciativa, Hesperia Sevilla reafirma su compromiso con la cultura, la inclusión y la diversidad, ofreciendo su espacio como punto de encuentro donde el arte, la historia y la identidad dialogan de forma natural. Más allá de ser un lugar de alojamiento, el hotel se consolida como un foro de intercambio cultural que fomenta el respeto, la creatividad y el orgullo por las raíces andaluzas.