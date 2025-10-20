Los tequeños más famosos de Sevilla inauguran tienda y lanzan reto: así puedes conseguir gratis tus tekillos

El pasado viernes, 17 de octubre, la marca Tekillos abría un nuevo local en la calle San Eloy, número 49. Tras el éxito de su inauguración en Puente y Pellón, 10, y su expansión en el Centro Comercial Lagoh, Tekillos, la marca sevillana que ha revolucionado el concepto del tequeño tradicional con su versión artesanal y rellenos irresistibles.

En la década de 1920 las hermanas Báez crearon los “enrolladitos de queso” en los Teques Venezuela. Mas tarde, en 1960, adoptaron el nombre de Tequeños y se convirtió en la tapa venezolana por excelencia. En la actualidad, Tekillos nace en Sevilla con el objetivo de convertir el tequeño en una tapa internacional, no solo conocida por los venezolanos, sino por todos españoles, intercambiando sabores y tradiciones entre ambos países.

El reto viral de Tekillos

Con este nuevo espacio, la marca consolida su presencia en la calle de moda del centro de Sevilla y lanza el “Tekillómetro”, un reto pensado para los verdaderos amantes del queso que promete convertirse en viral. El desafío del Tekillómetro consiste en morder y estirar el queso del Tekillo hasta alcanzar, como mínimo, 50 centímetros, utilizando el famoso medidor “Tekillómetro”. Para poder participar hay que comprar un menú de 5 Tekillos y realizar el reto con un Tekillo de queso gouda, teniendo una oportunidad por día.

Quienes logren superar el reto y suban su vídeo a Instagram o TikTok mencionando a @tekillos, recibirán 3 Tekillos o una tarjeta regalo como premio que tiene una caducidad de 30 días si no se desea consumir al momento. Para ello bastará con enseñar el vídeo publicado en redes sociales a los dependientes que se encuentren en la tienda.

Con esta nueva apertura, Tekillos continúa expandiéndose por Sevilla, ofreciendo una propuesta única que combina diversión, sabor y comunidad. El nuevo local en San Eloy 49A está listo para recibir a todos los fans del queso y a quienes quieran poner a prueba su destreza con el Tekillómetro. La nueva ubicación no solo facilita el acceso a sus populares tequeños y empanaíllas, que es como las llaman, sino que también trae novedades en la carta con sus propuestas dulces diseñadas para sorprender a los más golosos. Tekillos San Eloy abre de martes a domingo, de 17:00 a 23:00 horas. Los domingos permanecen cerrados por descanso del personal.

Sobre los tequeños

El tequeño es una comida propia de Venezuela que típicamente consiste en una masa de harina de trigo frita, rellena de queso blanco venezolano, lo que la convierte en un aperitivo que se sirve caliente y que está crujiente por fuera y muy cremoso por dentro. Es consumido como entremés, desayuno, comida rápida o merienda y por lo general se suele acompañar de una salsa, que puede ser ketchup, tártara, picante o alguna otra. Su popularidad es tal que el 21 de abril de 2023 fue declarado como patrimonio cultural de Venezuela.