Así son las tartas que están revolucionando las redes sociales y que acaban de abrir una tienda en el centro de Sevilla

Masakali Sweets, el obrador de dulces caseros que ya contaba con un establecimiento en Mairena del Aljarafe, ha aterrizado en la capital hispalense con un nuevo local que está revolucionando las redes sociales. En una ubicación privilegiada junto a las Setas de la Encarnación, el nuevo espacio de Masakali ha llegado a la ciudad para ofrecer sus mejores tartas entre las que hay opciones incluso para personas con intolerancias alimenticias.

Masakali ofrece postres y tartas completamente caseros y hechos de manera artesanal en su obrador de Mairena del Aljarafe. Entre sus opciones cuentan con diferentes tipos de tartas como la tradicional de queso, la de queso con dulce de leche, la de Kinder, el cremoso de pistacho, chocolate blanco con galletas, Ferrero, Happy Hippo, Oreo, Crema de Lotus, carrot cake tradicional o con Kinder, brownie de chocolate, o la popular tartookie, una tarta que imita a una galleta de gran tamaño rellena de chocolate u otros ingredientes. En carta tienen, a fecha de octubre de 2025, hasta 23 sabores diferentes.

En Masakali ofrecen tanto la posibilidad de comprar tartas de uno o dos kilos como la de hacerse con porciones individuales, con planchas de algo más de kilo y medio, y hasta con tarros de pequeño tamaño en los que se elaboran mini tartas, que son perfectos para llevar y tomar en la calle.

De hecho, también existe la posibilidad de crear una caja con una variedad de estos recipientes que es perfecta para regalar en ocasiones especiales. Además de sus dulces cuentan con una considerable variedad de velas hechas por ellos mismos que imitan las porciones de sus tratas en pequeño tamaño. Tanto los tarros como las porciones no llegan a los 4 euros por unidad.

Masakali Sweets tiene dos establecimientos en Sevilla, uno de ellos en los Altos de Simón Verde, en la carretera de San Juan a Palomares, número 5, y el otro en las Setas de la Encarnación, de reciente apertura, que promete ser todo un éxito después de su gran acogida. Abren todos los días de la semana desde las 15:00 hasta las 19:00 horas, a ecepción de los viernes, sábados y domingos, que se extiende media hora más, hasta las 19:30 horas.