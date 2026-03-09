El Instituto Andaluz del Flamenco se abre a la obra de Emilio Fornieles

La sede del Instituto Andaluz del Flamenco en Sevilla acoge una nueva exposición del pintor andaluz Emilio Fornieles. En esta ocasión, el artista lepero firma un diálogo del cante jondo con las artes plásticas, en un recorrido por tres obras de gran formato, que se ha completado con una realizada por el ibicenco residente en La Puebla de Cazalla Patricio Hidalgo.

Se trata de una exposición organizada por la Consejería de Cultura y Deporte, en el marco de la celebración del XV aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, con una selección de obras del proyecto Del taller a las tablas: Action Painting, del Emilio Fornieles, realizadas durante la acción pictórica en vivo celebrada el pasado mes de noviembre en Málaga.

Las piezas, que muestra a Camarón, Lorca y Picasso, nacen de un proceso creativo desarrollado en directo, en el que el artista plasmó sobre el lienzo la energía del flamenco mientras tenía lugar la actuación de las bailaoras Lucía Álvarez “La Piñona” y La Lupi, y de la cantaora y guitarrista María Marín.

El resultado son tres obras de gran fuerza expresiva que rinden homenaje a referentes universales de la cultura andaluza como Camarón de la Isla, Federico García Lorca y Pablo Picasso.

Un artista que investiga la identidad y el cuerpo

Emilio Fornieles es un artista multidisciplinar cuya obra transita entre la pintura, la instalación, el dibujo y la performance. Su trabajo se centra en la representación del cuerpo y la construcción de la identidad, explorando territorios como la memoria, la intimidad y la narrativa biográfica.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado proyectos en España, Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos y Emiratos Árabes, y su obra forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas.

Con un lenguaje visual expresionista y una marcada carga emocional, Fornieles ha experimentado en los últimos años con propuestas que incorporan el gesto y el tiempo real como elementos fundamentales del acto pictórico, del cual "Del taller a las tablas" constituye una de sus manifestaciones más ambiciosas.

Es, en la actualidad, el único pintor vivo de España que ha pintado en el museo parisino de El Louvre, y autor de un tributo especial a Andalucía con varias series realizadas desde Alemania y llevadas a Huelva el pasado verano.

“Del taller a las Tablas” la triple performance combinación de artes plásticas y flamenco en el Museo de Málaga, fue la más aclamada que tomó parte en el XV aniversario del Flamenco en la UNESCO en 2025, con difusión en prensa internacional y magazines en Alemania tanto de Andalucía como del XV Aniversario Flamenco en la UNESCO.

Además de tener admiradores y seguidores en buena parte del mundo, ha donad algunas de sus obras a instituciones andaluzas como el Museo de Huelva, Diputación de Huelva y Agencia Andaluza de Instituciones Culturales - Instituto Andaluz del Flamenco.