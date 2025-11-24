El Lar Gallego de Sevilla celebra su 69 aniversario e impone la anduriña de oro al presidente de la Xunta de Galicia

El Lar Gallego de Sevilla ha celebrado el 69 aniversario de su fundación y ha entregado su Anduriña de Oro, máxima distinción de esta Casa Regional, al Presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Esta condecoración la ha impuesto el presidente del Lar Gallego de Sevilla, José Antonio Otero, acompañado del Alcalde de A Guarda, Roberto Carrero. El presidente Otero ha manifestado el importante valor que tiene para la asociación esta Anduriña de Oro ya que “reconoce el trabajo constante y el apoyo continuo a la comunidad gallega, en especial los gallegos que están fuera de su tierra, Galicia”. Otero ha resaltado “la importante labor que el presidente Rueda está haciendo no solo en pro de la Galicia exterior si no también en el fortalecimiento de los vínculos con Andalucía”.

Por su parte, el presidente Alfonso Rueda, ha agradecido recibir esta distinción la Anduriña de Oro y ha resaltado la importancia de «mantener la cultura y la identidad gallega en todo el mundo». El presidente Rueda recordó que su padre era de Jaén y su abuela, de Jerez (Cádiz), por lo que son gallegos que hicieron el camino al revés en Galicia, una tierra "de la que hubo que salir en circunstancias muy difíciles" y concluyó que al final, "cada uno somos de donde nacemos y de donde nos acogen, y esa es la combinación perfecta que funciona y que hay que poner en valor".

Este evento conmemorativo ha contado con la participación de ciento cincuenta asistentes, entre socios, amigos y autoridades civiles y militares para hacer entrega también de las Insignias de Plata y el Diploma de Fidelidad a quienes han cumplido 25 y 40 años respectivamente formando parte de esta Asociación.

Se ha hecho entrega de la Insignia de Plata a los socios Anselmo Ballesteros Peña (in memoriam), Luciano Mendoza Gómez y Andrés Zumaquero Muñoz de Arenillas, en reconocimiento a sus 25 años como integrantes de Lar Gallego. Además, se ha hecho entrega del Diploma de Fidelidad a Fernando Villarino Gómez, por sus 40 años de compromiso con la entidad.

Desde que abrió sus puertas en 1956, el Lar Gallego de Sevilla se ha convertido en mucho más que una institución: es un refugio, una casa lejos de casa para todos los gallegos que viven en el sur y para aquellos que, aún sin haber nacido en Galicia, la sienten su tierra en el corazón. En sus actividades culturales, sociales y solidarias late el orgullo de un pueblo que comparte sus raíces y abre sus tradiciones a Sevilla, participando de la vida de la ciudad y dejando su huella en fiestas tan emblemáticas como la Feria de Abril.

La celebración de su 69 aniversario simboliza, por tanto, un abrazo a Galicia, una reafirmación del deseo de mantener viva su cultura, sus costumbres y su espíritu en el sur de España.