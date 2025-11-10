EL TIEMPO
Llévate dos entradas para el preestreno de 'Die my love'

Participa hasta el 13 de noviembre y consigue dos invitaciones para asistir al preestreno

Die my love
Die my love

10 de noviembre 2025 - 13:02

Este fin de semana se estrena en cines la nueva película protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, Die my love, un thriller matrimonial con toques de humor negro. En Diario de Sevilla sorteamos 10 invitaciones dobles para asistir a su preesteno el jueves 13 de noviembre a las 20:00 en el cine Avenida 5 cines.

Participar es muy sencillo, solo tienes que rellenar con datos veraces el formulario que encontrarás a continuación, tienes hasta el 13 de noviembre a las 09:30 horas.

Consigue dos entradas

Disfruta del preestreno de la nueva película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

