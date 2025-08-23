Lugares muy originales en los que celebrar una gran fiesta de cumpleaños en Sevilla

Con la llegada del mes de septiembre, la vuelta de las vacaciones y el comienzo del curso escolar para los más pequeños empiezan, también, la sucesión de cumpleaños en los grupos de amigos y amigas. Más allá de celebrarlo en las casas de cada uno de los protagonistas de este día, en Sevilla hay multitud de espacios tanto interiores como exteriores, públicos y privados, en los que es posible celebrar una gran fiesta de cumpleaños. Estos son algunos de esos espacios que se salen de lo común y en los que se puede celebrar un cumpleaños por todo lo alto:

Museo de las Ilusiones

El fascinante mundo de las ilusiones es el mejor lugar para una fiesta de cumpleaños inolvidable. En este espacio los más pequeños se podrán dejar sorprender por las actividades propuestas por un animador, hacerse fotos muy divertidas en cada una de las salas y disfrutar de trucos de magia con un auténtico mago. Para más información es necesario contactar con el Museo de las Ilusiones a través de su página web a fin de que puedan organizar una fiesta lo más personalizada posible.

Pabellón de la Navegación

Si quieres celebrar tu cumpleaños en un lugar diferente, único, rodeado de la historia de la navegación y aprendiendo a ser un grumete de primera, el Pabellón de la Navegación es el lugar perfecto para una fiesta de cumpleaños. En este lugar se podrá disfrutar de una gymkhana pirata, los videojuegos de “la vida a bordo”, talleres de tu elección para aprender a ser un gran marinero y juegos y regalos para los invitados y para el protagonista.

La duración de esta fiesta es de dos horas y media, aunque el tiempo de actividad sin incluir la merienda es de unos 90 minutos, con 45 minutos adicionales en el caso de que quieran merendar (algo que debe llevar la familia). Está dirigido a niños y niñas entre 5 y 12 años y con un aforo de 16 a 24 participantes.

Casa de la Ciencia

La Casa de la Ciencia de Sevilla ofrece la oportunidad de celebrar cumpleaños con actividades científicas como talleres, sesiones de Planetario o una celebración temática. Los niños y niñas de entre 3 y 18 años podrán vivir una experiencia única en el museo que no solo les proporcionará entretenimiento, sino que estimulará su curiosidad y aprendizaje, además de motivar sus vocaciones científicas.

Las actividades que se desarrollarán en estos cumpleaños reforzarán los conceptos teóricos adquiridos en el aula a la vez que desarrollarán las habilidades sociales de los asistentes, gracias al trabajo en equipo y a la colaboración. La programación de los cumpleaños constará de una merienda y el desarrollo de una o dos actividades, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para ello se puede consultar el archivo con todas las actividades a través del siguiente enlace.