Festival de Títeres en Cazalla de la Sierra, el evento más mágico del verano para los más pequeños

El último fin de semana de agosto, del día 29, viernes, al domingo 31, la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra acogerá la 29.ª edición del Festival de Títeres, una cita única y muy especial en la provincia que reunirá a decenas de personas y varias compañías y artistas en un entorno inigualable de la comarca de la Sierra Norte.

Durante las tres jornadas que durará este evento tanto las personas adultas como los más pequeños podrán dejar volar su mente y disfrutar de una programación repleta de espectáculos llenos de creatividad, humor y fantasía. La Posada de los Títeres abrirá sus puertas para acoger a compañías y artistas que llenarán las calles y escenarios de color, historias y personajes inolvidables en Cazalla de la Sierra.

Programación del evento

La 29.ª edición del Festival de Títeres de Cazalla de la Sierra comenzará la noche del próximo 29 de agosto con una programación que se extenderá hasta última hora del domingo, día 31, en la que habrá multitud de funciones y espectáculos para todos los públicos.

Viernes, 29 de agosto

21:30 horas: presentación del programa del festival en la Plaza Mayor.

21:45 horas: espectáculo El jardín del viento, con la compañía Cal y Canto, de Burgos, en la Plaza Mayor.

23:00 horas: espectáculo Luche, una vida de perro, con la compañía Flash y Teatro, de Sevilla, en la Villa Romana.

Sábado, 30 de agosto

12:30 horas: espectáculo Cuidado, hay perros, con la compañía Teatro La Proa, de Cuba, en el Parque del Moro.

21:30 horas: espectáculo La costurerita valiente, de la compañía Cebe Teatro, de Castellón, en la plaza Juan Carlos I.

22:30 horas: espectáculo Es-puto cabaret, de la compañía Espejo Negro, de Málaga, en la Villa Romana (este espectáculo solo es apto para personas adultas).

Domingo, 31 de agosto

11:30 horas: taller infantil de títeres. Este taller tiene plazas limitadas. La inscripción podrá hacerse el mismo día a partir de las 10:30 horas y por orden de llegada en el Parque del Moro.

13:00 horas: espectáculo Historias titiriteras, de la Compañía Proyecto Caravana, de Teruel, en el Parque del Moro.

21: 00 horas: espectáculo Érase una vez un pato, de la compañía Teatro La Proa, de Cuba, en la Plaza Mayor.

22:30 horas: espectáculo Calle del rebaño 14, de la compañía Cara Cartón, de Sevilla, en la Villa Romana.

Desde el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra solicitan que las personas interesadas acudan con tiempo a las funciones, apaguen sus teléfonos móviles mientras disfrutan del espectáculo y no coman durante el tiempo que dura la función para no molestar a los demás espectadores.