Malandro convoca a una Navidad disfrutona junto a la Maestranza

Hace algo más de un año abrió sus puertas el restaurante Malandro, junto a la plaza de toros de la Real Maestranza. Empezó con un concepto diverso: comidas, pero también tardeo y música para explotar la sunsuosidad de sus salones y la magia de su terraza, volcada al legendario coso encalado. Pero si Malandro propone, el cliente dispone. Y en estos meses ha dispuesto que la mesa le vaya ganando terreno a lo demás, tal ha sido el punto exacto que le han dado a su carta, donde destaca la calidad del producto y su respetuoso tratamiento. Ahora, aprovechando la ola de las fechas que se aproximan, presenta sus menús navideños, que por algo no cierran ni un solo día del año.

A las puertas de la Navidad, Malandro (ese personaje pícaro y bohemio que habitaba la Sevilla del Siglo de Oro) se prepara para vivir una de las citas más especiales del año: el encendido de luces, que tendrá lugar el 26 de noviembre. La fecha no solo marca el inicio de la temporada festiva en Sevilla, sino también el comienzo de unas semanas especialmente vibrantes en Malandro, cuya fachada cobrará vida como parte del gran despliegue luminoso que transforma la ciudad.

Con la vista puesta en las próximas fiestas, el establecimiento lanza una propuesta especial de menús para grupos, pensada para todo tipo de celebraciones: reuniones de empresa, encuentros entre amigos o comidas familiares. Las reservas podrán realizarse a partir del 1 de noviembre, a través de su página web, para comidas y cenas que se celebrarán entre el 17 de noviembre y el 7 de enero.

El bar de la planta baja de Malandro. / M.G.

Con precios que oscilan entre los 50 y 74 euros, los menús ofrecen distintas fórmulas para disfrutar de su propuesta gastronómica. Los tres menús completos —de 60, 65 y 74 euros— incluyen varios entrantes para compartir, como una tabla de jamón ibérico de bellota 100 % DOP Jabugo, una de las especialidades de la casa, o las croquetas de jamón y de rabo de toro. Entre los principales, las brasas cobran protagonismo con cortes de carne como el lomo bajo de novillo argentino, la chuleta de vaca vieja con 45 días de maduración Selección Malandro Especial “Galicia” o el solomillo de ternera, acompañados de sus guarniciones, además de una alternativa de pescado. Los postres cierran la propuesta con tartas caseras y dulces navideños.

Los menús de cóctel, de 50 y 55 euros, ofrecen una versión más informal con pequeños bocados de algunas de las especialidades más reconocibles de la casa: productos ibéricos de bellota 100 %, tabla de quesos nacionales, anchoa 00 sobre pan brioche con mantequilla ahumada, croquetas o boletus confitados con mayonesa en su jugo. Todos los menús incluyen barra libre de vinos nacionales, cervezas, refrescos y agua mineral, con la posibilidad de ampliar la bodega con copa de champán o combinados premium.

Para Nochebuena y Nochevieja, dos menús especialmente diseñados para la ocasión. La cena del 24 de diciembre, con un precio de 150 euros por persona, propone un recorrido festivo por algunos de los sabores más representativos de la casa. El menú comienza con un aperitivo del chef, seguido de Jamón Ibérico de bellota 100 % DOP Jabugo Selección Tartessos, foie micuit con almendra y ajoblanco templado de vieiras y setas de invierno. Entre los principales, el menú incorpora un plato de pescado —rodaballo a la brasa con beurre blanc— y otro de carne —jarrete glaseado con parmentier de trufa—. El broche dulce lo pone un suflé Alaska.

Por su parte, el menú de Nochevieja arranca con entrantes como una ostra al carbón con velo de panceta y un carabinero a la brasa con sabayón de yema, además del imprescindible jamón ibérico. Los principales incluyen lenguado a la meunière con mantequilla tostada y solomillo de vaca Wellington con parmentier, y el postre, una tarta Sacher con chantilly y helado de avellana. Ambas propuestas se acompañan con una cuidada selección de vinos nacionales: generosos, blancos, tintos y dulces del Marco de Jerez, sello distintivo de la bodega de Malandro, que reúne más de 200 referencias.

Tras la cena de fin de año, la noche continuará con un cotillón en la planta baja, amenizado por DJ y con barra libre de 00:00 a 03:00 h, con un precio de 60 euros por persona.

El local sigue con sus tres espacios diferenciados. En la planta baja se encuentra el bar. El centro de gravedad se localiza subiendo las escaleras, en el asador contemporáneo de carnes y pescados a la brasa, de donde salen sus exitosas mollejas de ternera, finísimas, o la delicada entraña. Antes, para abrir boca, es ideal refrescarse con un buen chuletón de tomate, tomate con burrata. Otros platos como el carpaccio de cigalas, dulce y sabrosísimo, vuelven a recordar que el producto es el eje, el punto de apoyo con el que Malandro quiere mover el mundo. Su carta de vinos, amplia y también con con etiquetas exclusivas para el que quiera y pueda, completa un menú que ahora mismo ronda de media entre los 50 y los 55 euros en el caso del turista, y algo menos en el caso del comensal local, que también está respondiendo en buena medida.

La atmósfera cosmopolita de la azotea encuentra en la coctelería de autor su mejor aliada para prolongar las veladas hasta la madrugada. Cada jueves, además, la última planta alberga los afterworks, que llenan de energía la azotea DJ en directo y un aperitivo de inspiración italiana.