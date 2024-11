Vuelve la marcha 'Sevilla sobre ruedas': inscripciones y recorridos

El próximo domingo, 10 de noviembre, la hispalense acogerá la marcha tendrá lugar la marcha Sevilla sobre Ruedas en la que las familias recorrerán 7 kilómetros a lo largo de toda la ciudad con diferentes medios, como la bicicleta o los patines.

En este evento podrán involucrarse personas de todas las edades. Para participar bastará con acudir a alguno de los cuatro puntos de salida con un vehículo a ruedas sin ningún tipo de motor (bicicleta, monopatín, patines, patinete, etc.) para completar el recorrido.

Fecha y hora

La marcha tendrá lugar el próximo domingo, 10 de noviembre, a las 12:00 horas, pero será necesario llegar media hora antes para el reparto de las camisetas. Se trata de una actividad completamente gratuita y no hay que apuntarse con antelación para poder participar en ella.

Sevilla Sobre Ruedas está organizada por el Instituto Municipal de Deportes IMD y dirigida a personas de todas las edades que tiene entre sus objetivos fomentar el ejercicio físico.

Recorrido de la marcha

El recorrido se realizará simultáneamente desde cuatro puntos diferentes de la ciudad: Parque Amate, Parque de los Príncipes, Parque Infanta Elena y Parque Miraflores. En estos lugares se entregará a los participantes una camiseta conmemorativa y un ticket para los diferentes sorteos que se celebran a la llegada, del que solo podrán disfrutar los primeros 1.000 participantes de cada punto de salida, hasta agotar existencias.

En el recorrido de la marcha habrá cuatro rutas distintas que confluyen en un mismo punto, el Centro Deportivo San Pablo. Tras la llegada a meta, habrá degustaciones y diferentes actividades de animación, además de exhibiciones y otros talleres para toda la familia.

Parque de los Príncipes

Parque de Los Príncipes – Alfredo Kraus – Flota de Indias – Avda. Presidente Adolfo Suarez – Puente de Los Remedios – Avda. M.ª Luisa – Avda. de Portugal – Avda. de La Borbolla - Juan de Mata Carriazo - José M.ª Moreno Galván - Confluencia con marcha Parque de Miraflores en intersección con Luis Montoto - Luis Montoto – Avda. de La Buhaira – Pablo Picasso – Confluencia con resto de marchas en rotonda de Santa Justa - Avda. Kansas City - Tesalónica - Dr. Laffón Soto.

Parque Amate

Centro Deportivo Amate – Avda. De La Revoltosa – Avda. Juan XXIII – Glorieta 1º de Mayo - Avda. San Juan de la Cruz – C/ de Ruperto Chapi – Avda. Ronda del Tamarguillo – Avda. Ramón y Cajal - Avda. Ciudad Jardín – Glorieta de la Gran Plaza - Avda. Cruz del Campo - Confluencia con marcha P. Infanta Elena en intersección con Avda. Cruz del Campo– C/ Luis Montoto - Avda. de Kansas City - Confluencia con el resto de marchas en rotonda de Santa Justa - Avda. de Kansas City - C/ Tesalónica - C/ Dr. Laffón Soto.

Parque de Miraflores

Parque de Miraflores - Ctra. de Miraflores - Avda. de la Mujer Trabajadora - Avda. Manuel del Valle - Ctra. Carmona - Ronda Mª Auxiliadora - C/ Recaredo - Avda. Menéndez Pelayo - C/ La Florida - C/ Luis Montoto - confluencia con marcha Parque de los Príncipes en esquina con c/ José Moreno Galván - C/Luis Montoto - Avda. de La Buhaira – Pablo Picasso – Confluencia con resto de marchas en rotonda de Santa Justa - Avda. Kansas City - Tesalónica - Dr. Laffón Soto.

Parque Infanta Elena

Calle Dr. Miguel Ríos Sarmiento - Glorieta Palacio de Congresos – Avda. Alcalde Luis Uruñuela - Avda. Fernández Murube – Avda. Montes Sierra - Avda. José María Javierre - Avda. de Andalucía - Confluencia con Marcha de Parque Amate en intersección con Avda. Cruz del Campo– C/ Luis Montoto - Avda. de Kansas City - Confluencia con el resto de marchas en rotonda de Santa Justa - Avda. de Kansas City - C/ Tesalónica - C/ Dr. Laffón Soto.