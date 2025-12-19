La ONCE hace posible que 250 personas mayores ciegas que viven solas disfruten de una ‘Navidad en Familia’ en Sevilla

La ONCE vuelve a elegir Sevilla y el Hotel Ilunion Alcora para desarrollar su programa de Vacaciones Sociales ‘Navidad en Familia’ que este año va a reunir a un total de 250 personas mayores procedentes de toda España, en su mayoría ciegas o con discapacidad visual grave, para que no pasen estas fechas navideñas en soledad. El calendario de actividades arrancará este lunes, día 22, y se prolongará hasta el próximo 2 de enero.

Participarán 250 personas afiliadas a la ONCE mayores de 55 años, que no disponen de una red familiar y personal con la que compartir estas fechas. La ONCE les ayuda financiando gran parte del coste total del viaje y ofreciéndoles un espacio para la convivencia.

Un equipo de 10 monitores especializados y un coordinador serán los responsables de ocupar su tiempo con un programa de actividades que incluyen desde actuaciones, humor, juegos, música, fiestas, dinámicas de grupo, baile o gimnasia, hasta la realización de diversas excursiones que recorrerán los principales puntos de interés turístico de la capital hispalense y su provincia.

El programa incluye, por supuesto, cenas y almuerzos de gala especiales para los días más significativos y cotillón en Nochevieja.

El 29 de diciembre el director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas de la ONCE, Andrés Ramos Vázquez, junto con el director de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva, Ángel Luis Gómez Blázquez, y el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, visitarán este grupo tan especial para compartir unas horas y desearles de parte de toda la Institución los mejores deseos para 2026.

Esta edición es la vigesimoquinta que se realiza del Programa de Vacaciones Sociales que organiza la ONCE en las fiestas navideñas, y cuyo primer destino elegido fue El Puerto de Santa María (Cádiz), donde se realizaría durante varios años seguidos más, utilizando también a lo largo de estos años destinos como: Fuengirola (Málaga), Benidorm y Calpe (Alicante) o Almuñécar (Granada), entre otros.

Prevenir la soledad

Con el fin de garantizar una respuesta institucional para los casos de mayor necesidad social, en 2019 la ONCE aprobó un programa específico de prevención y lucha contra la soledad no deseada denominado A tu lado siempre, en cuyo seno se enclava esta iniciativa.

Su finalidad principal es ofrecer un espacio acogedor a todas aquellas personas ciegas y con deficiencia visual grave, mayores de 55 años sin actividad laboral, que no cuentan con acompañamiento familiar para pasar las fechas más significativas de la Navidad, contribuyendo a su bienestar mediante este turno de vacaciones tan especial, y posibilitando que puedan pasar estas entrañables fechas en compañía de otros mayores, con el apoyo de la Organización.

La ONCE desarrolla cada año el Programa de Vacaciones Sociales para su colectivo de mayores, dado el alto beneficio que proporciona la participación en este tipo de actividades de carácter social, cultural y turístico-recreativo, ya que redunda en la mejora de la calidad de vida del colectivo.