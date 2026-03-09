El papel clave de España en la defensa de Europa

La Cátedra General Castaños del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, en su compromiso con la difusión de la cultura de defensa y el pensamiento estratégico, celebró la semana pasada el seminario España en la defensa e identidad de Europa. El evento, desarrollado en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur, sirvió de punto de encuentro para el análisis multidisciplinar sobre el papel fundamental que España desempeña en el proyecto común europeo.

El seminario se estructuró en dos jornadas clave que conectaron las raíces históricas con la incertidumbre del escenario internacional presente. En la primera jornada, bajo el título De Lepanto a la UE: El legado de España en la defensa de Europa y en la construcción de su identidad común, se analizó la herencia cultural, jurídica y militar de España. El panel, moderado por el coronel Pablo Delgado de Luque, contó con la participación de destacados expertos como Juan José Iglesias (Universidad de Sevilla), Álvaro Martín (presidente de la Audiencia Provincial), Marta Hernández (Loyola), el general de Brigada Ignacio Olazábal y el diplomático Alonso López Perona. La conclusión principal fue la imposibilidad de afrontar el futuro europeo “sin ser conscientes de nuestras raíces, los valores e identidad que compartimos”, según informó la Fuerza Terrestre en una nota de prensa.

La segunda sesión, celebrada el miércoles 4 de marzo, llevó por título Europa en la encrucijada: Identidad, seguridad y liderazgo en un mundo multipolar. Moderado por Juan Luis Manfredi (UNIA), el debate se centró en la reconfiguración del poder global y las tensiones geopolíticas que exigen una Europa más cohesionada. En el panel participaron Carlos Espaliú (CEU), Manuel Iglesias y Rafael Ángel García (UPO), el coronel Juan Carlos Castilla (IEEE) y María Cruz Arcos (US).

A lo largo del seminario, se puso de manifiesto que España no es solo un miembro más, sino un actor clave en la estabilidad del continente y en la defensa de los valores democráticos y el Estado de Derecho. En un contexto de creciente incertidumbre, este foro invitó a reflexionar sobre la necesidad de una Europa responsable que sepa proyectar su identidad ante las transformaciones geopolíticas actuales.

Con esta iniciativa, la Cátedra General Castaños reafirma su vocación de tender puentes entre la sociedad civil, la universidad y las Fuerzas Armadas, fomentando un debate crítico sobre los desafíos estratégicos que afectan al futuro de todos los ciudadanos europeos.