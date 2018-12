Las mejores películas navideñas para estas fiestas

El espíritu navideño ha llegado a los hogares y todas las plataformas de vídeo se han hecho con un catálogo cada vez más extenso para estas fiestas. Tanto para los amantes de este tipo de películas como para los que aborrecen esta época, las opciones que ofrecen las plataformas no dejarán indiferente a nadie.

Un príncipe de Navidad

Es la primera que encabeza la lista de las películas románticas de esta temporada. Una joven periodista es enviada al extranjero para obtener la exclusiva de un príncipe que está listo para ser rey. Comedia y amor navideño servido en bandeja de plata.

Cambio de princesa

Para seguir con el estilo real, esta película trata la historia de una panadera estadounidense que es invitada a participar en una concurso de panaderías en Belgravia. Una vez allí, se topará con la duquesa Margaret que, casualmente, se parece mucho a ella. Esta odia ser el centro de atención y quiere tener la oportunidad de ser una chica normal, así que Margaret convence a Stacy para que intercambien sus vidas. Verla supone pasar un rato agradable en familia y ver reminiscencias de Vacaciones en Roma.

Unas vacaciones de cuento

Terminando la lista de princesas, en esta película una princesa se escapa para explorar a solas la ciudad de Nueva York en Navidad cuando conoce a un joven que muestra a la bella desconocida lo que a él más le gusta de la ciudad.

Las crónicas de Navidad

Perfecto para ver con los peques de la casa. Relata la historia de Kate y Teddy Pierce, cuyo plan navideño de grabar a Santa Claus se convierte en una maravillosa e inesperada aventura que no se habrían podido imaginar nunca. Tras la llegada de Santa, los hermanos se meten en su trineo, provocan un accidente y casi arruinan las fiestas. Durante el transcurso de la noche, Kate y Teddy trabajan con él y sus fieles ayudantes para salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde.

Cuento de Navidad

La Navidad se acerca y como siempre, Ebenezer Scrooge mantiene su desprecio por la fecha. Millonario y mezquino, Ebenezer sólo piensa en el dinero y no deja espacio a los sentimientos en su corazón. Maltrata a Bob Cratchit, su fiel asistente e ignora a su sobrino Fred. Después de la muerte de su socio, Ebenezer recibe la visita de tres fantasmas de la Navidad: el del pasado, el del presente y el del futuro. Cada uno de ellos, le llevará hacia un viaje que le ayudará a reflexionar mejor sobre su vida pasada y las elecciones futuras.

Calendario de Navidad

Si lo que se quiere es disfrutar de una buena película en el sofá con la familia, Calendario de Navidad es un acierto seguro. Una fotógrafa luchadora y talentosa hereda un antiguo calendario de Adviento cuyo contenido es mágico: parece predecir el futuro e indica el rumbo hacia el amor. Una comedia romántica entrañable de ver.

A wish for Christmas

Una película con infinidad de moralejas. Sara Thomas es ese tipo de mujer que prefiere quedarse al margen en el trabajo pero cuando le roban su gran idea de iniciativa navideña, le pide a Papá Noel tener el valor de defenderse por sí misma. Santa le concede el deseo, pero sólo durante 48 horas. Ella emprenderá entonces una carrera contra reloj para canalizar su magia navideña y aprenderá por primera vez a decir lo que piensa.

Sólo en casa

La comedia navideña americana por excelencia no podía faltar en esta época: Sólo en casa. Cuando los McCallister se marchan a París para pasar las vacaciones de Navidad, se olvidan de un pequeño detalle: su hijo Kevin no está con ellos en el avión. Para el pequeño es una maravillosa noticia, al fin podrá hacer todo lo que sus padres le prohíben, hasta que una pareja de ladrones intenta robar en su casa.

Love Actually

La lista de las mejores películas navideñas no podría terminar sin mencionar Love Actually, una de las más entrañables y románticas de los últimos tiempos. Para los que todavía no la hayan visto o para el que vaya a verla por enésima vez, la película narra no una sino diez pequeñas historias de amor, algunas eufóricas, otras tiernas, pero seguro que hasta el más escéptico de la Navidad acaba abrazando y felicitando las fiestas al primero que encuentre de la familia.