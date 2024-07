El concierto de Prodigy en Sevilla se atrasa y emitirán la semifinal España - Francia en directo desde la Plaza de España

El Icónica Fest llena la Plaza de España de la ciudad de Sevilla de música durante algo más de un mes durante los meses de junio y julio. Esta edición ha contado con las actuaciones de artistas como Aitana, Melendi o Marc Anthony, que actuaron en junio o con Manuel Turizo, Take That o Carlos Vives, entre los artistas que llenarán la plaza en el mes de julio. Sin embargo, la edición de 2024 ha coincidido también con otro de los eventos del verano: la Eurocopa que se disputa en Alemania y que millones de españoles siguen a través de la televisión.

La semifinal del torneo entre España y Francia es uno de los partidos que mayor expectación pueden causar y coincide con una de las noches del festival, por lo que desde la organización han tomado la decisión de convertir la Plaza de España en una fan zone y ofrecer la retransmisión del partido más antes de que la música comience a sonar.

Primero España-Francia y después The Prodigy

La noticia de que el partido podrá seguirse desde la plaza ha sido anunciada a través de las redes sociales del festival. Sin embargo, no toda persona que se acerque ese día podrá disfrutar (o sufrir) el duelo por una plaza en la final de la Eurocopa que protagonizan La Roja y Les Bleus. En ese sentido el Icónica Fest también ha anunciado que solo se permitirá el acceso para ver partido únicamente a aquellas personas que tengan entrada para ver a The Prodigy.

El pitido inicial sonará en Múnich a las 21:00 horas, mientras que el concierto del grupo británico está previsto que dé comienzo una hora y media más tarde, sobre las 22:30 horas, por lo que ambos podrían solaparse durante un tiempo si se mantiene la hora de inicio anunciada. Desde la web del festival se indica que la hora del inicio de la actuación de The Prodigy es orientativa, pero de comenzar a las 22:30 horas el partido no habría terminado todavía, comenzando la música cuando al menos el último cuarto de hora del tiempo reglamentario.

Aquellas personas que quieran acudir al concierto de The Prodigy en la Plaza de España de Sevilla, y de paso ver también parte del partido, pueden comprar las entradas en la web del festival. Algunas entradas de pista ya están agotadas, pero pueden conseguirse entradas de 6ª y 7ª promo por 47,50 y 55 euros (sin tener en cuenta los gastos de gestión y similares, que añaden entre 4,75 y 5,50 euros a la hora de calcular el precio final). También quedan a la venta entradas de palco, con un precio de 2.250 euros que permite el acceso a 10 personas.

Los últimos conciertos del Icónica Fest de 2024

La actuación del martes 9 de The Prodigy forma parte de la recta final de esta edición del festival, que terminará el 16 de julio con Take That. Los artistas que actuarán durante la última semana del Icónica Fest de 2024 son los siguientes:

Miércoles, 10 de julio: Carlos Vives.

Viernes, 12 de julio: Arcade Fire, Orbotal y !!! (Chk Chk Chk).

Sábado, 13 de julio: Michael Bibi.

Domingo, 14 de julio: Manuel Turizo.

Martes, 16 de julio: Take That.

Las entradas para los conciertos pueden conseguirse a través de la página web del festival, donde también indica información relevante como la hora de inicio de las actuaciones.