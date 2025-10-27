El Programa “Hoy por Hoy” de Cadena SER Sevilla, galardonado con el Premio de Periodismo y Divulgación Científica “Manuel Fombuena”

La Fundación Farmacéutica Avenzoar ha entregado este lunes, en la Sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol, los galardones correspondientes a sus Premios Anuales de Periodismo, Ciencia y Labor Profesional Farmacéutica, en un acto que reunió a destacados representantes del ámbito sanitario, académico y de la comunicación.

El Premio de Periodismo y Divulgación Científica “Manuel Fombuena” ha recaído en el programa “Hoy por Hoy” de Cadena SER Sevilla, reconocimiento que fue recogido por el periodista Salomón Hachuel. El galardón distingue los trabajos periodísticos que contribuyen a la difusión de temas relacionados con el sector farmacéutico en medios de comunicación generalistas.

Durante el acto también se concedieron los Premios “Matilde Reyes Malpica” al mejor trabajo científico, que en esta edición reconocieron a Nicolás Capelo Carrasco con el primer premio; Matilde Durán Lobato, con el segundo; y un tercer premio compartido entre Inés Romero Herrera, Isabel Comino Montilla y Antonio de Miguel Albarreal.

Asimismo, el Premio al mejor Laboratorio Farmacéutico fue otorgado a Cantabria Labs, por su colaboración con la farmacia sevillana. El Colegio Portaceli fue reconocido como Colaborador de Honor por su implicación en la campaña de donación de sangre, mientras que José Luis Márquez Arroyo recibió el Premio a la Mejor Labor Profesional Farmacéutica.

Tras la entrega de premios, José Luis Márquez Arroyo intervino en nombre de los galardonados, seguido por las palabras del presidente del Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Jaime Román Alvarado, y la clausura a cargo de Esteban Moreno Toral, presidente de la Fundación Avenzoar.

El acto incluyó además una lección magistral titulada Avenzoar, un médico farmacólogo inconformista e innovador, impartida por Esteban Moreno Toral, que sirvió como cierre de una jornada dedicada a reconocer la excelencia profesional, la investigación y la divulgación científica en el ámbito farmacéutico sevillano.