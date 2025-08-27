El pueblo de Escocia que está hermanado con Espartinas y así lo hacen saber en sus carteles

Paseando por una de las carreteras secundarias que salen de Stirling, una de las ciudades escocesas de mayor importancia debido a su universidad y a su castillo, uno de los más relevantes del país, se encuentra el término municipal de Clackmannanshire, un pequeño concejo que cuenta con el menor número de habitantes de toda Escocia y que, casualmente, está hermanado con la localidad sevillana de Espartinas. Este hermanamiento, que no es el único que tiene el munipio de Espartinas, se produjo para fomentar las relaciones entre ambos pueblos de forma que se permita su acercamiento.

El pequeño Clackmannanshire

Históricamente, Clackmannanshire fue un condado de Escocia, el más pequeño de todos, por lo que frecuentemente era apodado como The wee county (condado pequeñito). Entre 1975 y 1996 se consolidó, junto con Stirling, como uno de los distritos de la región de Central Scotland y a partir de esa fecha, en 1996, sería reconstituido como uno de los nuevos concejos de Escocia.

En el referéndum que se llevó a cabo en 2014 donde los escoceses votaban por la independencia de su territorio de Gran Bretaña, Clackmannanshire fue el primer condado en el que se realizó un escrutinio completo, con un 46,2% a favor de la independencia y un 53,8% en contra de la secesión.

Qué es un hermanamiento

El hermanamiento entre pueblos es una forma de relación y unión que surge tras la Segunda Guerra Mundial en Europa con el objetivo de volver a la calma en el continente y restaurar la paz y los vínculos entre diferentes poblaciones como herramienta diplomática.

Tras estos hermanamientos que se producen entre localidades y pedanías de diferentes países hay un deseo de establecer lazos de amistad, cooperación y entendimiento mutuo que trascienden las fronteras políticas y geográficas, fomentando el intercambio cultural, el aprendizaje mutuo y la colaboración en diferentes áreas tales como la economía, el patrimonio, la educación o la sostenibilidad para afrontar retos comunes.

En el caso concreto de Espartinas, la localidad también está hermanada con la ciudad francesa de Verdargues y con la portuguesa de Silves, más recientemente.