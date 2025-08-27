Autocine gratis este miércoles en este pueblo a 10 minutos de Sevilla

Este miércoles, 27 de agosto, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, localidad ubicada a apenas 10 minutos en coche desde la capital, proyectará la famosa película E.T., el extraterrestre en su autocine de verano, ubicado en el paseo fluvial Virgen del Carmen.

La cita tendrá lugar a las 22:00 horas y a ella podrán acudir todas aquellas personas que lo deseen y dispongan de un vehículo para poder disfrutar de la proyección desde sus asientos, al más puro estilo estadounidense. Si no se dispone de coche también es posible ver la película desde una silla, siempre y cuando se la lleve la persona interesada.

Se trata de la última película de la temporada, con un cine que lleva ya unos años funcionando y que es todo un éxito no solo en la localidad, para los vecinos y vecinas de San Juan de Aznalfarache, sino para el resto de visitantes de los municipios colindantes del Aljarafe sevillano. Esta actividad está organizada en colaboración con el Club Clásicos y Joyas de Sevilla, dedicado a la colección de vehículos clásicos en la provincia y es uno de los eventos más populares de este pueblo durante el verano, con el que se cierra la temporada estival de 2025.

E.T., el extraterrestre

E.T., el extraterreste es una producción estadounidense estrenada en 1982 bajo la dirección de Steven Spielberg y con la actuación de actrices como Drew Barrymore o actores como Henry Thomas.

En ella, un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está completamente solo y tiene miedo, pero se hará amigo de un niño, que lo esconde en su casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar la forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren los científicos y la policía.

Los autocines

Los autocines son cines al aire libre que se pueden disfrutar desde un vehículo y que suelen instalarse durante el verano, aprovechando el buen tiempo y las temperaturas cálidas en la noche. Este tipo de cines tiene origen en Estados Unidos, específicamente en Camden, Nueva Jersey, en 1933, cuando Richard M. Hollingshead Jr. abrió el primer autocine del mundo, el cual patentó y utilizó inicialmente para promocionar los lubricantes de su padre.

La idea era ofrecer una forma económica y accesible de disfrutar del cine para personas que no podían ir a una sala convencional. De esta manera decidió instalar una pantalla en su patio al que se podía acceder en vehículo propio para disfrutar de la proyección.

Durante la década de los 50 y los 60 los autocines se hicieron muy populares en el país americano, mientras que en los años 70 comenzaron a experimentar un declive debido a la crisis del petróleo, la llegada del VHS y la preferencia por vehículos más pequeños. Con el paso de los años y especialmente desde 2020, tras la pandemia de la Covid19, estos han ido ganando fama y se han comenzado a instalar, de forma masiva, por otros países europeos, aunque siguiendo la estética de los estadounidenses que se popularizaron en los 60.