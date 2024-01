Cinco pueblos con encanto en Sevilla para tu primera escapada del 2024

La provincia de Sevilla está llena de localidades que merecen la pena visitar, ya sea por su belleza como por su historia o por una mezcla de ambas. Además, los primeros días de un año nuevo es el momento ideal para ir planificando las próximas escapadas, para las que te sugerimos cinco localidades en la provincia que no te puedes perder si es que no las has visitado ya.

Osuna

A unos 90 kilómetros de Sevilla, entre la Sierra Sur y la Campiña se encuentra la localidad de Osuna. Este municipio ha sido escenario de series tan conocidas como 'Juego de Tronos', pero su encanto va más allá de lo que pudo verse en la pequeña pantalla.

En Osuna es imprescindible pasear por su casco histórico, además de visitar alguno de los palacios, conventos e iglesias que esconden joyas artísticas en sus interiores. En esta antigua villa ducal se encuentra la calle San Pedro, delimitada por las fachadas talladas en piedra de palacios y casas solariegas de Osuna y que fue nombrada Conjunto Histórico Artístico en 1967. La Colegiata de Santa María de la Asunción también es el lugar ideal para poder observar obras de la etapa barroca de la localidad de maestros como José de Ribera o Juan de Mesa. También es imprescindible la visita al conjunto monumental compuesto por la Universidad, el Panteón Ducal y la ya mencionada Colegiata.

Morón de la Frontera

Morón de la Frontera se ubica en un espacio que ha estado habitado desde el Paleolítico, lo que ha dotado la localidad de una rica historia por la que han pasado fenicios, romanos, visigodos, a lo que le siguió su etapa musulmana. De esta última destaca el castillo de la localidad y que se convirtió en la capital de un reino taifa hasta la conquista por Fernando III en el siglo XIII.

Además del castillo, se puede visitar el Museo de la Cal que homenajea y preserva el que ha sido un importante oficio en Morón de la Frontera. Destaca también la belleza de los interiores de templos como la iglesia de San Miguel (conocida como 'la pequeña catedral de la Sierra Sur'), la iglesia de San Ignacio de Loyola o el espacio expositivo del Convento de Santa Clara.

Marchena

Fundada por los romanos en el centro de la Campiña sevillana, Marchena es llamada por algunos con el nombre de la Bella desconocida. Entre los lugares de visita imprescindible para la Junta de Andalucía se encuentran las iglesias de San Juan Bautista, Santa María de La Mota o la capilla barroca de la Santa Vera Cruz. También el Arco de la Rosa, o Puerta de Sevilla, una de las puertas de la muralla de la localidad que data del siglo XV y el museo dedicado al artista marcherano Lorenzo Coullaut-Valera.

Cazalla de la Sierra

En la Sierra Norte de Sevilla se encuentra Cazalla de la Sierra, una localidad que destaca por los contrastes entre los colores de su entorno, sus casas blancas y el Monasterio de la Cartuja de la Inmaculada Concepción. Se encuentra en pleno Parque Natural de la Sierra Morena, por lo que es recomendable su visita para aquellos que disfruten del contacto con la naturaleza y de actividades como el senderismo. También puede aprovecharse la visita para acudir a la ermita de la Virgen del Monte, situada en las cercanías de Cazalla, y que destaca por contener obras como el retablo del siglo XVIII y por el entorno natural en el que se encuentra.

Santiponce

Muy cerca de Sevilla capital se encuentra Santiponce, de visita obligada para los amantes de la historia, al albergar no solo el conjunto arqueológico de Itálica, sino también el monasterio de San Isidoro del Campo. En Itálica, de haber sido cuna de dos emperadores romanos (Trajano y Adriano), hoy en día se pueden disfrutar de diversas actividades para grandes y pequeños que acercan la historia romana de Sevilla a su público.