Hace unas semanas era difícil caminar por algunas de las calles de Sevilla y no encontrarte con alguna naranja en el suelo. Los naranjos, con sus flores de azahar o sus naranjas, perfuman las calles y plazas y estas piezas frutales se convierten en irremediable deseo de todos los escolares que vuelven a su casa tras el colegio con el riesgo de llegar con los zapatos manchados. Es el mal menor para dichos progenitores, cuyo mayor reto es evitar que se las lleven en algunos casos a la boca. Sevilla cuenta con más de 47.000 naranjos amargos distribuidos por los once distritos y en los dos últimos meses se han recogido tres millones de naranjas. Casi nada. ¿Por qué no se pueden comer las naranjas de las calles de Sevilla? Aquí os lo explicamos.

La piel de la naranja absorbe todos los gases y productos tóxicos derivados de la polución que le rodea

Da igual que sea en Sevilla, Málaga o Valencia. Las naranjas de los árboles que decoran las calles y plazas de cualquier localidad no son aptas para el consumo humano. El motivo principal es que puede resultar contraproducente para la salud, ya que al estar expuestas en entornos que no debe, su piel absorbe todos los gases y productos tóxicos derivados de la polución que le rodea.

Usos que se le da a las naranjas amargas

Aunque los expertos recomiendan tomarse la fruta entera en lugar de en zumo, un simple mordisco a este tipo de naranja serviría para dejarnos claro que estamos ante una naranja amarga, muy amarga, que se suele emplear en vertederos autorizados y de gestión controlada para la fabricación de compost y cosméticos, en explotaciones ganaderas, en el abono que sirve para la alimentación de ganado caprino, o en la planta EDAR Copero de la empresa metropolitana de aguas Emasesa para la fabricación de compost o a la generación de electricidad a partir del gas generado.

Las naranjas amargas suelen emplearse en vertederos autorizados o explotaciones ganaderas, elaborando mermeladas, tés, perfumes o aceites esenciales

Concretamente se suele usar en la elaboración de mermeladas, tés, perfumes y aceites esenciales, como ocurre con otros frutos o flores, ya que realmente contiene propiedades antiinflamatorias, antisépticas y bactericidas. Sin ir más lejos, hace apenas un mes el Alcázar de Sevilla entregó 30 kilos de naranjas a la Embajada británica para hacer mermelada para el rey Carlos III y la Casa Real británica.