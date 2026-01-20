El restaurante De la O calienta el solsticio de invierno con dos atractivos menús

Ea vida sostenible y el riguroso respeto a la naturaleza marca la pauta a Manuel Llerena, jefe de cocina del trianero restaurante De la O, a la hora de inspirarse en la configuración y diseño de sus sus nuevos menús. Lo demostró hace unos meses con la llegada del equinoccio de otoño y de nuevo lo hace con el solsticio de invierno, ese periodo del año en que el Sol alcanza la menor altura del año sobre el horizonte al mediodía y su luz llega con un ángulo más bajo.

Hace frío, también Sevilla y por supuesto en Triana. Y qué mejor que calentar el solsticio con dos menús. En el restaurante sito en un lugar tan castizo como el Paseo de Nuestra Señora proponen que en la mesa de cada cliente, se disfrute de un día soleado, o gris, dando un Paseo por el Campo (en el denominado "Menú día soleado") o, si prefiere la noche, dando un Paseo por la Costa ("Menú noche de luna llena", denominación del segundo).

En cada paseo, De la O propone diferentes paradas donde el cliente podrá disfrutar de una selección de los platos de su carta. Para elaborar estos menús se han agrupado los platos tomando como base "el origen" del producto. Por un lado el menú Noche de luna llena, propone ese paseo por la costa andaluza con platos que tienen su base en los pescados y mariscos de nuestras lonjas. La propuesta se desgrana en seis paradas: dúo cup cake y pionono, taco de pulpo y patata, gazpachuelo de corvina y manzana, marinado de salmón y cítricos, braseado de bacalao y coliflor, y para cerrar maracuyá más frambuesa. Cuesta 49 euros por persona.

Si el comensal se decanta por el Menú día soleado, las elaboraciones se nutren de los productos de la huerta y la campiña sevillana, tan fecundas y diversas. En las cinco paradas se pueden degustar un paté de pollo y calabaza, la milhoja de espinacas y ricotta, el ciervo con ciruelas, la brocheta de ibérico con manzana y el mousse de Pedro Ximénez y frutos secos. El precio, 38 euros por comensal.