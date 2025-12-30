Familias, embajadores y deporte unidos por el autismo adulto en el '#RetoPichón 2025'

Con emoción y aplausos, el #RetoPichón cierra el año 2025 con la entrega de un cheque valorado en 85.000 euros a Autismo Sevilla, receptor este año de los fondos del Proyecto HORIZONTE, una iniciativa que busca ofrecer soluciones de vivienda, autonomía y participación comunitaria para adultos con autismo con grandes necesidades de apoyo.

El acto tuvo lugar este lunes en la sede de la asociación, un espacio lleno de significado para quienes participan en el proyecto. Alonso Jr. y Lola, embajadores muy especiales del movimiento solidario, entregaron el cheque junto a Juan Luis Muñoz Escassi, fundador del #RetoPichón. Recibió el donativo Mercedes Molina, presidenta de Autismo Sevilla, quien destacó la importancia de visibilizar la etapa adulta del autismo, a menudo poco reconocida.

Este año, el #RetoPichón ha tenido un objetivo claro: dar visibilidad a la etapa adulta del autismo, un período vital que muchas veces permanece invisible. Con esta mirada surgió el Proyecto HORIZONTE, una iniciativa de Autismo Sevilla que busca ofrecer soluciones reales de vivienda, autonomía y participación en la comunidad para personas con grandes necesidades de apoyo. “Construir su horizonte es construir su futuro”, explicó Escassi, enfatizando la importancia de mirar más allá de los desafíos cotidianos y ofrecer oportunidades de inclusión real.

15 pruebas deportivas y un maratón en las alturas

El #RetoPichón no es sólo solidaridad, también es esfuerzo físico y compromiso. Escassi se propuso superar 15 pruebas deportivas, cada una dedicada a un protagonista de esta edición. Entre ellas, destacaron el Triatlón de San Fernando, el Camino de Santiago en 24 horas, la VIII Travesía Solidaria del Guadalquivir y las medias maratones de Córdoba y Portugal.

Pero la prueba que se llevó todas las miradas fue la Maratón en la azotea del edificio Oxxeo en Madrid, donde más de treinta empresas completaron 211 vueltas solidarias, convirtiendo cada zancada en visibilidad, conciencia y esperanza.

El reto sigue creciendo y sumando voces. Este año, Sibila Nieto, adulta con autismo y amante de la hípica, se unió como embajadora de la iniciativa. Su participación simboliza la inclusión real y demuestra que las personas con TEA pueden ser protagonistas activas de proyectos solidarios. "Cada paso que doy en el reto es un paso hacia la visibilidad y la participación de todos", dijo Sibila, reflejando el espíritu que mueve al #RetoPichón.

El deporte no ha sido el único vehículo de impacto. Este año, el #RetoPichón ha integrado divulgación científica y actividades culturales. Se organizaron jornadas sobre autismo en la etapa adulta, en colaboración con Neurolinkia y el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, aportando conocimiento y reflexión desde la ciencia.

La cultura también brilló con la exposición solidaria colectiva, la obra de teatro Dejad que duerman las abejas y el espectáculo flamenco de La Reyna Gitana y Lola Vega. Como colofón, la subasta solidaria en Espacio Derivado reunió a artistas, amigos y colaboradores en un ambiente de generosidad y comunidad.

Desde su creación en 2011, el #RetoPichón ha recaudado más de 585.000 euros para distintas causas, siempre vinculadas a la solidaridad y la inclusión. Cada edición apoya a una ONG diferente y se convierte en un altavoz para visibilizar realidades que necesitan atención.

Este 2025, la mirada se dirige hacia la inclusión de las personas adultas con autismo, y gracias al compromiso de deportistas, embajadores, colaboradores y familias, el Proyecto HORIZONTE de Autismo Sevilla avanza firme, construyendo un futuro más autónomo, digno y participativo para quienes lo necesitan.