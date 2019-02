Guasinei, ropa ecológica hecha a mano en Sevilla

Bastaron cuatro camisetas de algodón orgánico, compradas en un viaje a Holanda, para generar conciencia ecológica y procurar cambiar el mundo o, al menos, mejorarlo desde Sevilla. Javi Ros Camacho (26 años) y Miguel Mayal Yúfera (27 años) son los artífices de la firma de ropa ética, sostenible, artesana y de calidad Guasinei.

Desde los 15 años son amigos, y desde hace uno socios de esta idea empresarial que ha encontrado su principal aliado en internet y la venta on line de camisetas y sudaderas, principalmente.

Aunque aseguran que, de momento, no pueden "vivir de esto", lo cierto es que les encantaría hacerlo. El camino ya está hecho y el interés de los compradores –no sólo locales sino también de países como Holanda, Portugal o Georgia– lo demuestra.

Una idea sostenible gracias a Curro

"En febrero de 2017, justo el día de mi 25 cumpleaños, serigrafié en una de esas camisetas que trajimos de Holanda una imagen de Curro. Además, coincidió que el pasado año se conmemoró el 25 aniversario de la Expo 92. Trabajo de camarero y ese día todo el mundo me preguntaba dónde la había comprado. Comprendí que podía tener éxito comercial. Y apostamos por intentarlo siempre de una forma ética y respetando el medio ambiente y las condiciones justas de quienes las elaboran", detalla Ros.

Javi Ros y Miguel Mayal, graduados en Ciencias del Deporte y Relaciones Laborales y Recursos Humanos, respectivamente, no se lo pensaron y buscaron apoyos en su ámbito más cercano.

La formación en el textil "es autodidacta, a través de vídeos en Youtube o talleres como el de serigrafía casera de El Último Mono", afirman los jóvenes, que añaden: “Todo en nuestro trabajo es hand made".

Un proceso ético hecho a mano, en el Polígono Sur

El proceso de producción comienza con la compra de las camisetas a un proveedor ecológico, con condiciones de trabajo sostenibles en la India, "aunque estamos buscando proveedores de kilómetro 0. Son aspiraciones altas en torno a la soberanía textil, donde no tengamos que depender de grandes empresas. Tenemos el algodón aquí al lado pero se va fuera", describen.

Las camisetas y sudaderas son unisex y se confeccionan en la central de moda ética Occhienia, un centro que forma y emplea a mujeres del Polígono Sur con el fin de procurarl

es una salida laboral. "Es curioso porque una de las mujeres que trabajan allí y cosen nuestras prendas es Charo, que también lo hace para firmas como John Galiano", aseguran los jóvenes que se muestran orgullosos de que sus productos pasen por las manos de este compromiso social también made in Sevilla.

Respetuosos con el medio ambiente

Serigrafía artesanal con tintas a base de agua, algodón 100% ecológico, corcho y otros materiales naturales tratados con energías renovables que no alteran el medio ambiente son claves a la hora de mantener la filosofía de la firma, que lleva la sostenibilidad incluso al packaging. "Tanto las cajas, como las etiquetas se pueden reciclar".

Desde los 20 euros se pueden comprar estas camisetas de diseño innovador y urbano a la par que retro. "Moda undergrownd, de calidad, y, lo principal, duradera. Nuestra intención no es producir en masa, si no por encargo y que sea como la ropa de antes que no se estropeaba tras meterla en la lavadora tres veces, como hoy sucede".

El logo de la marca es un abre nueces, que simboliza el momento en el que "se nos abrió la mente y llegaron las ideas para crear la firma". A este logo le acompañan motivos o estampaciones de Curro (que han tenido mucho éxito), rayas de colores o franjas de corcho (lo más innovador).

¿Dónde comprar estas camisetas y sudaderas?

Distintas colecciones que pueden adquirirse, principalmente, en la web de Guasinei (https://guasinei.es/), pero también en pop ups y showrooms como los realizados en Sala El Cachorro (C/ Procurador, 19) o La Salagartija (C/ Alfarería, 105), donde tienen un stand permanente. Guasinei también ha estado presente en eventos culturales como Barrio Abierto, entre otros.

En el lanzamiento de la marca, los jóvenes agradecen la colaboración de amigos y personas de su entorno que han aportado su experiencia y saber. "Por ejemplo, tenemos un amigo carpintero que nos ayudó en la fabricación de la máquina de serigrafiar 100% artesana y respetuosa con el medio ambiente; para el book de fotografía que está disponible en la web también un amigo fotógrafo nos ayudó en esta tarea. En definitiva, lo local impera para que la cadena de los sostenible no se rompa".